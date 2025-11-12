India: visita a Cuba, Bolivia y Ecuador en espíritu de lazos Sur- Sur

El ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Pabitra Margherita, reiteró el compromiso de India de trabajar con Ecuador, Bolivia y Cuba en el espíritu de cooperación Sur-Sur y el bien común mundial, ratificó hoy la Cancillería.

En un comunicado sobre la reciente gira del diplomático de alto rango por esos países de Latinoamérica y El Caribe, la fuente oficial señaló que el recorrido de Margherita, del 4 al 10 de noviembre, tuvo como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales con esas naciones, y la inauguración de las nuevas embajadas de la India en Quito y La Paz.

En Cuba, última escala de su viaje, el distinguido visitante se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel, el viceprimer ministro Eduardo Martínez y el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Oscar Pérez-Oliva.

Las conversaciones estuvieron centradas en asuntos bilaterales, regionales y

y multilaterales de interés mutuo, destacó el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) de India.

Margherita también se reunió con el titular de Relaciones Exteriores interino de Cuba, Gerardo Peñalver, para intercambiar opiniones sobre la cooperación en curso y explorar nuevas áreas de colaboración.

Durante su visita, el titular de Estado indio presenció la firma del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y del Protocolo sobre el Programa de Intercambio Cultural entre la India y Cuba.

Además rindió homenaje floral en el Memorial José Martí, héroe nacional de Cuba, y ante el busto de Mahatma Gandhi en La Habana, y visitó el Centro Fidel Castro.

Como parte de su agenda en la nación caribeña, el ministro indio entregó 20 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el huracán Melissa, que incluye innovadores hospitales portátiles diseñados para brindar asistencia médica rápida en casos de emergencias.

Con anterioridad, en Bolivia, Margherita asistió a la ceremonia de juramentación del recién electo presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmond Lara, a quienes, en encuentro posterior, aseguró el continuo apoyo de la India al crecimiento y desarrollo del pueblo boliviano.

Entre otras actividades allí, participó en la apertura del nuevo edificio de la embajada de la India en La Paz, participó en la celebración del 150 aniversario del Vande Mataram, canción nacional de lucha de India, e interactuó con representantes del sector empresarial, cultural y de la diáspora.

Mientras que, en Ecuador, su primer destino, el ministro indio se reunió con el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios, anunció la inauguración de la Embajada de la India en Quito y firmó un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre los Institutos de Formación Diplomática de ambos países, entre otras actividades.

De acuerdo con la Cancillería, en los tres países, Margherita abordó temas como el fortalecimiento de las relaciones en la salud y farmacia, Ayurveda y Yoga; en tecnologías digitales como infraestructura pública digital y la interfaz de pago unificado, inteligencia artificial e innovación.

También sobre la promoción del comercio, con aspectos como minerales críticos, textiles y turismo, y la organización de festivales de cine, moda y gastronomía de la India para fomentar el intercambio entre personas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959