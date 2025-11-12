Prosigue Convención Internacional AFIDE 2025

La XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (AFIDE) 2025, mantiene reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana a especialistas e investigadores de más de una veintena de países.

José Manuel Lapeira Casas | Foto: Roberto Morejón

En la jornada de hoy, según lo previsto como parte del programa del evento, tendrán lugar las sesiones de trabajo en dónde se presentarán las principales ponencias presentadas al encuentro por parte de las naciones participantes, donde se resumen experiencias concretas en la aplicación de la ciencia y la innovación para el desarrollo del deporte y la actividad física, como método para elevar la calidad de vida de las personas y promover formas de vida saludables.

De igual manera, entre las actividades colaterales a cumplir se encuentran el foro de graduados cubanos residentes en el exterior y la continuación del Congreso de Ajedrez Educativo para impulsar la práctica del juego ciencia.

Bajo el lema “Ciencia para vencer”, la cita, que se extenderá hasta el próximo viernes 14 de noviembre, está dedicada al centenario del atleta mayor, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en reconocimiento a la impronta del líder histórico de la Revolución cubana en el movimiento deportivo, así como los aniversarios 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y China y 60 de la cooperación deportiva entre ambos países.

