Técnicos azucareros también ayudan a paliar daños de Melissa

Una donación más recibirán los damnificados tras el impacto del huracán Melissa en la región oriental del país, esta vez de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) que se sumó a los gestos de solidaridad generalizada nacional e internacionalmente.

Directivos y trabajadores de la Junta ejecutiva de la agrupación nacional de la ATAC recolectaron ropa de niños, de mujeres, de hombres y zapatos que serán entregados al Grupo Azucarero AZCUBA para su traslado a los territorios del oriente cubano, se informó oficialmente a la Agencia Cubana de Noticias.

El Consejo de Defensa Nacional ampliado evalúa en forma periódica la marcha de los trabajos para resarcir los daños provocados en octubre por el fenómeno hidrometeorológico en Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, donde avanza la recuperación de la electricidad, el abasto de agua, las telecomunicaciones y otros servicios básicos, pero aún falta mucho por hacer para que retornen a la cotidianidad.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se ha recibido ayuda de 27 países de los cinco continentes para resarcir sus cuantiosos daños e incluso una cantidad de alimentos y materiales de las agencias de la ONU radicadas en La Habana.

La iniciativa comprende, desde el anunció de su elevada peligrosidad, a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, colaboradores cubanos en misiones internacionalistas, organismos y compatriotas residentes en el exterior, entre otros.

En el caso de América Latina y el Caribe llegaron donativos de la República Bolivariana de Venezuela, que también envió técnicos para la reparación de líneas eléctricas, puentes y carreteras; de México, Colombia, San Vicente y Las Granadinas, Chile, Barbados y República Dominicana.

La ATAC es la organización de profesionales más antigua de la nación por su fundación el 3 de enero de 1927 para promover la aplicación de la ciencia y la técnica en el proceso agroindustrial azucarero.

