Campeones nacionales buscan desquite en la Serie Nacional

El conjunto tunero, vigente campeón de Cuba, cayó sin apelación 11-1 frente a unos Leones capitalinos inspirados, que con su triunfo saltaron al segundo escalón del torneo (27-16) y desplazaron a los Cocodrilos de Matanzas y a los propios Leñadores en una cerrada pelea de alto voltaje.
Dayron Miranda se vistió de héroe con una jornada perfecta de 5-4, incluyendo un doblete y un cuadrangular con cinco impulsadas, mientras Yosvani Peñalver sumó otro bambinazo que hizo rugir a la multitud. El derecho Carlos Manuel Cuesta se llevó el crédito tras cinco sólidos episodios, y Anier Pérez cargó con el revés al ser castigado sin piedad.
Esta subserie de cinco juegos, que hoy vivirá su segundo capítulo en el Coloso del Cerro, promete emociones fuertes: dos de los equipos más encendidos del campeonato miden fuerzas con la tabla en la mira y el orgullo de campeones en juego.
En tanto, el duelo entre los líderes Cachorros de Holguín (29-15) y los Cocodrilos de Matanzas (28-17) fue suspendido por lluvia y se reanudará hoy en doble cartelera, con el morbo añadido de ver si los yumurinos logran recortar distancia o si los holguineros se consolidan en la cúspide.
Por su parte, los Huracanes de Mayabeque continuaron soplando fuerte al derrotar 3-1 a los Leopardos de Villa Clara, gracias al jonrón de tres carreras del incansable Dennis Laza, mientras los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 2-1 a los Toros camagüeyanos con joya monticular de José Isaías Grandales.
Los Elefantes de Cienfuegos también rugieron alto al apalear 16-4 a los Tigres de Ciego de Ávila, con seis remolques de Rachel López, en tanto los Vegueros de Pinar del Río aplastaron 11-1 a los Indios de Guantánamo con cuadrangulares de Juan Manuel Pérez y Lester Benítez.
Finalmente, los Cazadores de Artemisa dejaron tendidas 6-5 a las Avispas de Santiago de Cuba, y los Alazanes de Granma impusieron su ley 10-6 frente a los Piratas de La Isla.
La tabla de posiciones, encabezada por Holguín, mantiene un panorama apretado: solo cinco juegos separan a los ocho primeros equipos, en una Serie Nacional que arde y promete una recta final digna de leyenda.