Campeones nacionales buscan desquite en la Serie Nacional

Los Leñadores de Las Tunas intentarán hoy sacudirse el polvo de la derrota sufrida ayer ante Industriales en el Latinoamericano, en un duelo que encendió la batalla por la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El conjunto tunero, vigente campeón de Cuba, cayó sin apelación 11-1 frente a unos Leones capitalinos inspirados, que con su triunfo saltaron al segundo escalón del torneo (27-16) y desplazaron a los Cocodrilos de Matanzas y a los propios Leñadores en una cerrada pelea de alto voltaje.

Dayron Miranda se vistió de héroe con una jornada perfecta de 5-4, incluyendo un doblete y un cuadrangular con cinco impulsadas, mientras Yosvani Peñalver sumó otro bambinazo que hizo rugir a la multitud. El derecho Carlos Manuel Cuesta se llevó el crédito tras cinco sólidos episodios, y Anier Pérez cargó con el revés al ser castigado sin piedad.

Esta subserie de cinco juegos, que hoy vivirá su segundo capítulo en el Coloso del Cerro, promete emociones fuertes: dos de los equipos más encendidos del campeonato miden fuerzas con la tabla en la mira y el orgullo de campeones en juego.

En tanto, el duelo entre los líderes Cachorros de Holguín (29-15) y los Cocodrilos de Matanzas (28-17) fue suspendido por lluvia y se reanudará hoy en doble cartelera, con el morbo añadido de ver si los yumurinos logran recortar distancia o si los holguineros se consolidan en la cúspide.

Por su parte, los Huracanes de Mayabeque continuaron soplando fuerte al derrotar 3-1 a los Leopardos de Villa Clara, gracias al jonrón de tres carreras del incansable Dennis Laza, mientras los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 2-1 a los Toros camagüeyanos con joya monticular de José Isaías Grandales.

Los Elefantes de Cienfuegos también rugieron alto al apalear 16-4 a los Tigres de Ciego de Ávila, con seis remolques de Rachel López, en tanto los Vegueros de Pinar del Río aplastaron 11-1 a los Indios de Guantánamo con cuadrangulares de Juan Manuel Pérez y Lester Benítez.

Finalmente, los Cazadores de Artemisa dejaron tendidas 6-5 a las Avispas de Santiago de Cuba, y los Alazanes de Granma impusieron su ley 10-6 frente a los Piratas de La Isla.

La tabla de posiciones, encabezada por Holguín, mantiene un panorama apretado: solo cinco juegos separan a los ocho primeros equipos, en una Serie Nacional que arde y promete una recta final digna de leyenda.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.