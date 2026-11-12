Cuba ante un Chequia inspirado en Mundial sub-23 de béisbol

Con la misión de dejar una mejor imagen en los últimos juegos, Cuba enfrentará hoy a Chequia en la ronda de colocación del Mundial sub-23 de béisbol, que concluirá el domingo aquí, en Nicaragua.

‎ Los europeos traen como cartas de presentación haberles ganado a Australia, líder del grupo A en la fase preliminar y también dejaron fuera de la superronda al anfitrión Nicaragua.

‎ Semejantes notas en su currículo develan su intención de jugar bien en cualesquiera circunstancias, lo mismo con opciones clasificatorias que sin oportunidades de acceder al club de los seis mejores del torneo.

‎ Con dos victorias y tres derrotas, los checos formaron parte de un cuádruple empate que benefició a Taipéi de China y ratificó los pronósticos sobre la paridad en ese apartado.

‎ Para Cuba será un rival al que jamás se había enfrentado en esta categoría y cuyas presentaciones en el torneo han levantado las expectativas sobre el desarrollo beisbolero en ese país europeo.

‎ El cuerpo técnico anunció a Fher Cejas para este choque, con sede en el estadio Rigoberto López de la ciudad de León, a más de 100 kilómetros de la capital del país, a las 8:00 de la noche, hora en Cuba.

‎ Con una ofensiva muy discreta ante Corea del Sur, Japón, Venezuela y Gran Bretaña, los caribeños solo levantaron average en el partido ante Sudáfrica, al cual derrotaron 26-6.

‎ En los juegos más atractivos de este jueves, Puerto Rico enfrenta a Japón, Australia a Venezuela y en choque asiático Corea del Sur tendrá de oponente a Taipéi de China, todos aspirantes a las medallas.

‎ La llamada fase de consuelo reserva además los partidos entre Panamá ante Gran Bretaña y Sudáfrica frente a Nicaragua.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.