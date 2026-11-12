Demócratas amplían ventaja de cara a nuevo Congreso de EEUU

La cosecha demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos siguió ampliándose tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, consolidando hoy la victoria de un partido que había quedado maltrecho en 2024.

En este 2026 han ocurrido desenlaces históricos para los demócratas, el más reciente es el de Scott Colom en Misisipi, quien se apuntó la víspera una importante victoria en su batalla por el Senado de Estados Unidos al derrotar a la legisladora republicana en ejercicio Cindy Hyde-Smith, en una contienda súper reñida.

De esta forma el actual fiscal de distrito, se convierte en el primer senador negro de Misisipi -desde que Blanche K. Bruce dejó el cargo en 1881-, luego de arrebatar una butaca hasta ahora firmemente republicana en el dilatado escrutinio de las elecciones de medio término, celebradas el pasado 3 de noviembre.

El resultado de este miércoles permitió a los demócratas ampliar su ventaja a 55 escaños en la Cámara Alta frente a 44 los republicanos. Al igual que la Cámara de Representantes, el Senado se tiñó de azul de cara al 120 Congreso, que se instalará el 3 de enero de 2027.

Colom, quien además será el primer demócrata elegido al Senado por el estado sureño desde 1982, se agenció en el recuento el 49,2 por ciento de los votos, mientras que Hyde-Smith quedó con el 48,7 por ciento.

Pese a la ofensiva publicitaria de última hora que implicó una inversión millonaria por parte de un grupo afín al Partido Republicano, y de un mitin que encabezó el presidente Donald Trump para respaldar a Hyde-Smith, el demócrata pudo mantener el impulso que había alcanzado con fuerza en las últimas semanas de la carrera.

Según reseñas en medios locales, el triunfo de Colom, de 43 años, subrayó la sorprendente resiliencia de los demócratas en estados conservadores y sugiere posibles cambios en la forma en que los partidos gestionan sus recursos y mensajes de cara a futuras batallas por el Senado.

Su puesto en ese órgano del legislativo es el octavo que el tsunami azul logró recuperar para el Partido Demócrata en estas elecciones.

En la Cámara Baja son, hasta ahora, 257 butacas para los demócratas y 169 de los republicanos. Han logrado quitar 46 sillas a sus adversarios.

Los comicios intermedios de este 2026 enviaron un claro y fuerte mensaje a Trump y los republicanos. Los votantes fueron enojados a las urnas por el rumbo que había tomado el país, el alto costo de la vida y la impopular guerra de Estados Unidos contra Irán. Sencillamente, pasaron factura.

Trump, ganó Misisipi por 22 puntos en 2024.

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