Inicia en Cuba evento sobre enfermedades no transmisibles

El I Simposio Internacional de Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de Riesgo, Retos y Desafíos inicia hoy en Cuba, donde serán debatidas las últimas novedades y vías para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La cita científica –que culminará mañana – fue organizada por el Grupo de Investigación en Muerte Súbita (Gimus), adscrito al Hospital Clínico Quirúrgico Docente Hermanos Ameijeiras.

El evento reunirá a profesionales de disímiles especialidades para intercambiar experiencias sobre los resultados de recientes investigaciones.

Entre los tópicos a debatir estarán la dinámica demográfica de la población cubana, trastornos de la salud mental, Suicidio, eutanasia y suicidio asistido, demencias y enfermedades degenerativas, violencia de género, genética y enfermedades no transmisibles.

Los asistentes también reflexionaran sobre el síndrome cardio-reno-hepato metabólico, hipertensión arterial, enfermedades buco dentarias, lípidos, nutrición y epigenética, microbiótica, nuevas terapias farmacológicas, enfermedades infecciosas, arbovirosis y biometeorología.

Entre las dolencias no transmisibles que impactan en los sistemas sanitarios están el cáncer, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y su prevención primaria, inflamación, envejecimiento vascular, sobrepeso y obesidad, precisó el diario Granma.

Según la Organización Mundial de la Salud, esas dolencias provocan cada año 41 millones de muertes, equivalentes al 71 por ciento de los fallecimientos que ocurren en el planeta.

Los expertos también hacen referencia al impacto de las secuelas y discapacidades asociadas a estas enfermedades, así como el crecimiento de otros problemas de salud vinculados al envejecimiento y a la salud mental.

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