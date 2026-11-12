Otorgan a José Alberto “El Ruiseñor” Premio a la Excelencia Musical 2026

El cantautor bayamés José Alberto Tamayo Díaz, El Ruiseñor, será agasajado con el Premio a la Excelencia Musical 2026.

El lauro que otorga el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma distinguen a creadores de esa manifestación con una amplia trayectoria y reconocimientos.

La noticia fue dada a conocer en la página de Facebook de la Empresa Provincial Comercializadora de la Música y los Espectáculos “Sindo Garay”, pues El Ruiseñor forma parte del catálogo de esa entidad.

Tras el anuncio, diversas han sido las muestras de felicitación hacia el artista en las redes sociales, entre estas la de Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Comité Provincial de Partido, quien afirmó: Al cantor del pueblo, de su gente, del barrio, muchísimas felicidades por este merecido reconocimiento.

Con una amplia carrera reconocida en Cuba y el extranjero José Alberto “El Ruiseñor” forma parte de la sección de música de la UNEAC en Granma, y en el año 2021 fue nominado al Premio Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino, por su disco Mi Tumbao, del sello inglés Tumi Music.

La entrega del Premio a la Excelencia Musical 2026 acontecerá el 22 de noviembre, Día Internacional de la Música, momento oportuno para el agasajo al querido cantautor.

Radio Bayamo