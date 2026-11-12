Llama Primer Ministro a lograr mayor protagonismo de los municipios

A la importancia de avanzar en las transformaciones económicas y sociales del país, con mayor protagonismo de los municipios, y a elevar la capacidad para ofrecer respuestas a los problemas de la población, llamó este miércoles en Bayamo, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República de Cuba.

En reunión del Consejo Provincial de Gobierno en Granma, para chequear la implementación de las referidas decisiones, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, expuso la compleja situación económica que atraviesa la nación como resultado del bloqueo energético y otras medidas coercitivas, ilegales e inhumanas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.

Marrero Cruz señaló afectaciones en sectores esenciales, como la generación eléctrica, el turismo, el abastecimiento de agua a la población y los servicios de salud, y mencionó, entre otros problemas, la acumulación de intervenciones quirúrgicas pendientes y las dificultades para garantizar medicamentos e insumos médicos.

En ese contexto, insistió en que las dificultades no pueden convertirse en justificación para la inacción, sino que es preciso impulsar la búsqueda de alternativas, el aprovechamiento de las capacidades propias y una mayor eficiencia en la gestión.

Uno de los asuntos sobre los que llamó la atención el primer ministro fue el comportamiento de los precios y su relación con los niveles de producción.

Reconoció que el encarecimiento de las materias primas y de las importaciones repercute en los costos empresariales, pero cuestionó los incrementos desproporcionados que se producen en la comercialización de determinados productos, sobre todo alimentos.

Advirtió que es inadmisible que los precios finales se multipliquen sin una correspondencia objetiva con los costos, y convocó a enfrentar esas prácticas que afectan directamente al poder adquisitivo de la población.

El primer ministro explicó que desde la aprobación de las transformaciones para perfeccionar el funcionamiento económico y social del país, a mediados de julio, se ha trabajado intensamente en el diseño de las políticas, los procedimientos y las normas jurídicas necesarias para su implementación.

Informó que de las 176 transformaciones previstas, solamente cuatro están pendientes de contar con la legislación correspondiente, mientras que se habían elaborado 231 normas jurídicas entre leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones para respaldar el proceso.

Sin embargo, Marrero reconoció que la preparación de los cuadros y funcionarios todavía resulta insuficiente y que persisten temores para aplicar las amplias facultades aprobadas a los gobiernos municipales y empresas sobre todo.

En ese sentido, enfatizó que no basta con aprobar disposiciones y descentralizar atribuciones, sino que es imprescindible cambiar la forma de pensar y de actuar, asumir responsabilidades y utilizar las facultades actuales para producir más y obtener mejores resultados.

La principal transformación que se requiere es la de la mentalidad, expresó, al insistir en la necesidad de comprender el alcance de los cambios y romper con prácticas que ya no responden a las circunstancias actuales.

Manuel Marrero Cruz insistió en que el escenario fundamental para materializar las transformaciones es el municipio, al que corresponde asumir un papel decisivo en la conducción de los procesos económicos y sociales.

Señaló que la descentralización debe permitir que las instituciones, las estructuras de gobierno y los diferentes actores económicos dispongan de mayores posibilidades para actuar sin depender constantemente de decisiones centralizadas que pueden demorar las soluciones.

También llamó a simplificar los mecanismos de trabajo y facilitar que las nuevas disposiciones sean comprendidas y aplicadas por quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas.

Como parte de esa concepción, destacó la necesidad de organizar las respuestas desde las comunidades y las zonas de defensa, con previsiones relacionadas con la producción de alimentos, el abastecimiento de agua, las fuentes alternativas de energía y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Explicó Marrero que las actuales circunstancias obligan a revisar las estructuras y los mecanismos de dirección con el propósito de hacerlos más funcionales y efectivos.

El jefe de gobierno cubano insistió en que las transformaciones no significan renunciar a los principios del proyecto socialista cubano, que se tratan de hacer lo necesario para conservar lo esencial, y lo esencial es “esta revolución socialista, las ideas de Fidel y Raúl; esta revolución de justicia social, esa no se cambia con las transformaciones”.

Marrero alertó del peligro de confiar en los resultados de las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, en las cuales los demócratas barrieron a los republicanos, pues el Congreso de aquel país seguirá intacto hasta enero y el presidente Donald Trump conserva peligrosas prerrogativas, lo que aconseja elevar la preparación del pueblo para la defensa.

Finalmente, convocó a estimular las iniciativas propias y a buscar soluciones concretas a los problemas, aun cuando éstas no sean perfectas o no permitan resolver de inmediato todas las dificultades.

La implementación de las transformaciones económicas y sociales exige, por tanto, no sólo nuevas normas y estructuras, sino también una manera diferente de gestionar, de mayor responsabilidad de los cuadros y de una participación más activa de los territorios y del pueblo.

En la primera parte del encuentro, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de Granma, informó de las acciones que se acometen en el territorio en la implementación de las transformaciones, para lo que funcionan 11 grupos que conducen la puesta en marcha de lo recogido en los 23 ejes de trabajo, con contactos permanentes con municipios y empresas.

La Demajagua