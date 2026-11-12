Cuba y China exploran nuevas oportunidades de cooperación comercial

Cuba y China exploraron hoy nuevas oportunidades para ampliar sus vínculos económico-comerciales durante un foro de comercio e inversión celebrado en esta capital, con la participación de autoridades de ambos países y representantes del sector empresarial.

El encuentro contó con la presencia del canciller cubano, Bruno Rodríguez, enviado especial del Partido Comunista y del Gobierno de la isla, y del vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

También asistieron autoridades diplomáticas cubanas en China, como el embajador Alberto Blanco, y empresarios de ambas naciones.

El presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, Ren Hongbin, destacó el potencial de la cooperación económica bilateral y la disposición de las empresas chinas a ampliar sus vínculos con Cuba.

El directivo señaló que China se convirtió en el principal socio comercial de la isla y en particular resaltó los avances en las exportaciones chinas de productos electromecánicos hacia Cuba, así como la presencia en el mercado chino de mercancías cubanas, entre ellas ron, miel y productos pesqueros.

El presidente del Consejo Chino indicó que la economía del país creció un 4,6 por ciento en los tres primeros trimestres del año, resultado que, afirmó, ofrece condiciones favorables para ampliar la cooperación con sus socios comerciales.

Asimismo, invitó a Cuba a participar en la quinta Exposición Internacional de Promoción de la Cadena de Suministro de China, prevista para junio próximo en Beijing, con el propósito de impulsar la colaboración industrial y el intercambio tecnológico.

Por su parte, Pérez-Oliva Fraga explicó las transformaciones económicas que desarrolla Cuba y las 176 medidas aprobadas para avanzar en ese proceso.

El vice primer ministro señaló que esos cambios tienen lugar en medio de una transición energética acelerada y denunció los efectos del bloqueo estadounidense, la persecución financiera y el cerco energético contra la isla.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno cubano está decidido a flexibilizar y simplificar los trámites para el establecimiento de inversiones extranjeras.

Entre los sectores priorizados mencionó la energía, la agroindustria, la producción de alimentos, la biotecnología, la banca, las plataformas digitales, el turismo, el desarrollo inmobiliario y las infraestructuras.

El titular cubano destacó además la biotecnología como uno de los ámbitos exitosos de cooperación bilateral, con más de dos décadas de trabajo conjunto.

Durante el foro, los participantes extendieron una invitación a los empresarios para asistir a la quinta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, prevista para junio de 2027 en Beijing.

Cuba ha participado en tres ediciones consecutivas de esa cita, conocida por sus siglas en inglés CISCE, que promueve la cooperación industrial, la articulación de cadenas de suministro y el intercambio entre empresas.

Beijing y La Habana tienen una cooperación multisectorial que destaca por el apoyo mutuo en temas de interés fundamental de cada uno, la elevada confianza política bilateral y la decisión de construir una Comunidad de Futuro Compartido China-Cuba.

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