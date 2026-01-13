Daniela Fonseca irá por medalla individual a Santo Domingo 2026

Alcanzar una medalla en el evento individual del tenis de mesa femenil, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, resulta propósito fundamental para Daniela Fonseca, principal raqueta de Cuba, durante el año que recién comenzó.

En declaraciones recientes a la prensa la sobresaliente atleta, que ya acumula dos participaciones olímpicas (Tokio 2020 y París 2024), aseguró que acudirá a la cita multideportiva regional para saldar una deuda consigo misma: subir al podio de premiaciones en el certamen individual y ganar el oro en el binomio mixto junto a su compañero de mil batallas Jorge M. Campos.

Sé que no será nada fácil pero confío en que pueda cumplir con ambas tareas, sobre todo si cuento con la fortuna de no cruzarme antes con la estelar boricua Adriana Díaz, quien me privó de avanzar hacia las medallas en la anterior versión de la justa, escenificada en San Salvador, en 2023, comentó Fonseca.

Sobre su preparación de cara a los Centrocaribeños y otras competiciones de alto calibre la oriunda del municipio de Perico, en la provincia de Matanzas, adelantó que prevé desarrollar bases de entrenamiento en Portugal y China, además de intervenir en el Campeonato Mundial de la disciplina, con sede en Londres, Reino Unido, del 28 de abril al 10 de mayo próximos.

Creo que el tenis de mesa cubano sigue en ascenso en cuanto a su nivel, ahora mismo contamos con un sólido equipo femenino, que completan Rosalba Aguiar, Estela Crespo y Karla Pérez, por lo que aspiramos a los principales premios en Santo Domingo, pese a la oposición de las escuadras de Puerto Rico, México y República Dominicana, reflexionó.

Sobre el balance de 2025 anterior consideró que fue un año de pocos eventos, donde sin lugar a dudas lo más relevante en materia de resultados llegó en la Copa del Caribe de Barbados, donde logró agenciarse un oro y dos platas, pese a acudir lesionada por problemas en la cervical.

Campeona en los I Juegos Panamericanos Junior, de Cali Valle, Colombia en 2021, Daniela Fonseca asombró a Cuba y parte del mundo al convertirse ese mismo año en la clasificada número 44 de la delegación cubana a los olímpicos Tokio, luego de obtener el primer lugar del clasificatorio continental en Rosario Argentina, con solo 18 años de edad.

