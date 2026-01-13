Impulsan en Corralillo de Guisa producción tabacalera

La producción tabacalera constituye una de las actividades agrícolas esenciales para el impulso económico del país, al ser un renglón exportable de reconocido prestigio.

Con ese propósito, productores del consejo popular de Corralillo, en el municipio de Guisa, intensifican las labores de plantación durante la actual campaña para cumplir con los planes previstos.

Entre ellos se encuentra Eduardo Rosales Cobiella, campesino de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Manuel Vázquez, quien resaltó la importancia de aplicar un manejo técnico adecuado a los cultivos.

Explicó que más que sembrar grandes extensiones de tierra, el objetivo es lograr rendimientos superiores por áreas mediante un esmerado tratamiento técnico y cultural.

Rosales Cobiella, señaló además que la obtención de posturas en óptimas condiciones constituye una de las metas fundamentales para alcanzar una producción tabacalera eficiente y sostenida.

A ello se suman la correcta preparación del terreno, la siembra oportuna y el seguimiento sistemático de las labores culturales y técnicas.

El fortalecimiento de esta actividad en la zona de Corralillo en Guisa ha generado nuevas fuentes de empleo para sus habitantes, lo cual favorece las condiciones económicas de familias de ese territorio.

Varias brigadas integradas por jóvenes, mujeres, jubilados y otros pobladores apoyan activamente la plantación y atención a los sembradíos, en una iniciativa que demuestra el compromiso de la comunidad con el desarrollo agrícola y el progreso local.

La Demajagua