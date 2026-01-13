Expresó Partido Comunista de Sudáfrica solidaridad con Cuba

Solly Mapaila, secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica (SACP, por sus siglas en inglés), visitó al embajador cubano Fakri Rodríguez Pinelo para transmitir la solidaridad de su organización con el pueblo y gobierno de Cuba tras los recientes acontecimientos en Venezuela, precisó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Durante el encuentro, Mapaila entregó una carta de condolencias en nombre del SACP por la caída en combate de 32 cubanos que perdieron la vida en defensa de la soberanía venezolana durante la agresión militar estadounidense.

El mensaje reafirmó el respaldo del partido a Cuba y Venezuela, y convocó a las naciones y movimientos progresistas del mundo a mantener la solidaridad frente a la opresión imperialista, con el propósito de construir un futuro basado en la justicia social y la soberanía.

Fundado en 1921, el SACP es una organización marxista-leninista que desempeñó un papel decisivo en la lucha contra el apartheid. Desde 1953 actúa bajo su denominación actual y forma parte de la Alianza Tripartita junto al Congreso Nacional Africano y la central sindical COSATU.

La estructura del partido se centra en el Comité Central y cuenta con la Joven Liga Comunista de Sudáfrica como organización juvenil. Su publicación oficial, “Umsebenzi”, difunde las posiciones políticas de la organización, que en 2015 registraba alrededor de 300 mil militantes.

En el ámbito internacional, el SACP participa en el Africa Left Networking Forum y en el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, lo que refleja su vocación de cooperación con fuerzas progresistas a nivel global.

La visita de Mapaila a la sede diplomática cubana en Pretoria reafirmó la hermandad histórica entre Cuba y Sudáfrica, y la continuidad de la solidaridad internacionalista frente a las agresiones externas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.