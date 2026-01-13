Según Trump a Irán «la ayuda está en camino»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que canceló todas las reuniones con Irán, en medio de exhortaciones a los manifestantes en la República Islámica a continuar protestando, porque "la ayuda está en camino".

En un mensaje en Truth Social, Trump escribió: “¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO! ¡Tomen el control de sus instituciones!” y “guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”, amenazó.

Para críticos y expertos esta es una abierta intromisión del mandatario republicano en los asuntos de ese país, que vive hace más de una semana masivas manifestaciones.

Trump terminó su declaración en la plataforma de Internet parafraseando la sigla MAGA (Make America Great Again) y en su lugar subrayó “MIGA” (Make Iran Great Again o Hacer que Irán vuelva a ser grande).

El domingo el jefe de la Casa Blanca sugirió que estaría abierto a un diálogo con Teherán e incluso anticipó la presunta organización de una reunión, pero dos días después consideró que este no sería un ejercicio fructífero. Tampoco descarta tomar acciones contra Irán.

La administración Trump instó la víspera a los ciudadanos de Estados Unidos a abandonar la nación persa. Una alerta de seguridad recomendó que “salgan ahora” y que tengan un plan para evacuar que “no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense”.

Tratando de utilizar los aranceles como arma de presión política, Trump advirtió además este lunes en la propia red social que cualquier país que haga negocios con Irán pagará una tarifa del 25 por ciento sobre todos los negocios que tenga con Estados Unidos. «La orden al respecto es definitiva y tiene vigencia inmediata», afirmó.

Según explicó poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente no descarta ordenar ataques aéreos contra Irán «una de muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe».

En declaraciones a los periodistas el domingo, Trump profirió palabras intimidatorias: «Estamos considerando algunas opciones muy fuertes» y respecto a las bases militares estadounidenses apuntó que si las atacan «consideraremos cosas que no podrían creer. Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca antes han sufrido».

Pero las autoridades iraníes consideraron que el comportamiento de Trump es «delirante». El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, al lazar una alerta directa apuntó: «Para evitar errores de cálculo, comprenda que, si decide atacar Irán, tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán blancos legítimos».

El Gobierno de Irán responsabiliza de la actual crisis económica a las medidas punitivas aplicadas por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

De acuerdo con la prensa iraní, ayer millones de ciudadanos salieron a las calles para mostrar su solidaridad con el liderazgo del país, que se comprometió a abordar debidamente los problemas económicos existentes y a su vez confrontar con decisión los intentos de sedición y de sembrar el malestar interno.

En junio Trump decidió bombardear las instalaciones nucleares iraníes que colocó en ese momento a Estados Unidos en el centro del último conflicto desatado en Medio Oriente, una de las regiones más volátiles del mundo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959