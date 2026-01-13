Destacan indicadores de eficiencia del Canal de Panamá

El tránsito de buques por el Canal de Panamá se elevó a mil 75 al tercer mes del año fiscal 2025-2026, un promedio diario de 34,7 embarcaciones, destaca hoy un informe oficial.

La cifra es ligeramente superior a la registrada en diciembre de 2024, cuando el promedio fue de 34.2 tránsitos diarios.

Sin embargo, según el estudio, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) logró mejorar el desempeño general del sistema, optimizando tiempos y recursos en un contexto aún marcado por restricciones hídricas y ajustes operativos.

Uno de los indicadores más relevantes de la comparación interanual es la reducción del tiempo total que los buques permanecen en aguas del Canal.

En diciembre de 2024, este promedio fue de 21.7 horas, mientras que en diciembre de 2025 se redujo a 20.81 horas, una mejora significativa en un sistema que opera cerca de su límite técnico.

De igual forma, el tiempo efectivo de tránsito bajó de 11.2 horas a 10.3 horas, reflejando una mayor fluidez en el cruce entre océanos.

Esta mejora se produjo a pesar de que en 2025 el Canal enfrentó una alta demanda, particularmente en los segmentos de mayor tamaño.

En diciembre de 2025, el segmento neopanamax alcanzó una utilización equivalente al 121 por ciento de su capacidad, seguido por los buques regulares con 117 por ciento y los supers con 98.6 por ciento, agrega el comunicado.

La participación de los neopanamax en el total de tránsitos aumentó de 26.3 por ciento en diciembre de 2024 a 28.0 por ciento en diciembre de 2025, consolidando una tendencia estratégica para el Canal: menos tránsitos, pero de mayor valor económico.

El Canal sirve a 180 rutas marítimas que conectan con mil 920 puertos en 170 países y por la ruta transita el seis por ciento del comercio marítimo mundial.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959