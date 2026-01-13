Mujeres cubanas rechazan desde China nuevas amenazas de EEUU

Las miembros de la delegación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en China rechazaron hoy las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Cuba.

Como parte de su balance anual, las féminas denunciaron la agresión continua de Washington hacia la isla evidenciada desde hace 66 años en el bloqueo económico, comercial y financiero.

Asimismo, ratificaron el compromiso de defensa de la Revolución cubana en un contexto marcado por la agresión a Venezuela y la continuación en la escalada de las amenazas de la Casa Blanca contra varios países.

Durante la reunión, las federadas instaron a apoyar aún más la realización de actividades con los niños y jóvenes cubanos en el gigante asiático.

Llamaron además a aumentar la representación en las redes sociales en favor de la isla frente a la campaña de descrédito y para divulgar mejor los avances del Programa para el Adelanto de la Mujer de Cuba.

Las féminas instaron a estrechar vínculos con la Federación de las Mujeres de Toda China, para profundizar el conocimiento mutuo.

En el balance se reconocieron los aportes de las mujeres de la misión estatal en el gigante asiático durante 2025, año en el que China y Cuba celebraron el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

La Federación de Mujeres Cubanas se constituyó el 23 de agosto de 1960. Es una organización de masas, integrada voluntariamente por las mujeres mayores de 14 años y funciona desde la comunidad hasta el nivel nacional.

Además, la FMC cuenta con estructuras similares en las misiones oficiales cubanas en el exterior.

