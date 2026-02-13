Cuba por colgarse el bronce en el adiós de la Serie de las Américas

El equipo cubano de béisbol jugará ante las Águilas Metropolitanas de Panamá por el metal bronceado de la II Serie de las Américas, que concluye hoy en la ciudad venezolana de Caracas.

Ambas selecciones fueron superadas este jueves en la jornada semifinal, cuando el anfitrión Navegantes de Magallanes y los colombianos Caimanes de Barranquilla se ganaron el derecho a discutir el título.

El elenco dirigido por Germán Mesa cayó ante la embarcación local por 1-9, en partido jugado impecable a la defensa, pero donde los venezolanos aprovecharon sus 17 jits, entre ellos par de jonrones para dominar el marcador desde el primer inning.

La victoria correspondió al zurdo Adrián Almeida, quien en 5.1 innings propinó la mitad de los 12 ponches tomados por los cubanos, que apenas ligaron cinco jits, dos de ellos de Yoelquis Guibert.

En la otra semifinal, los Caimanes derrotaron al líder de la fase preliminar, Águilas Metropolitanas de Panamá, con marcador de 6-4, juego decidido por jonrón de Gabriel Lino en el noveno con un corredor en los senderos.

Durante la fase preliminar el conjunto panameño derrotó al cubano por 7-6, lo que augura una posible revancha hoy, que incluye además puesto en el podio de premiaciones.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.