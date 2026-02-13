Inicia Lizt Alfonso Dance Cuba celebraciones por su 35 aniversario

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) comienza a celebrar hoy el 35 aniversario de fundación de la compañía con la apertura de la temporada Alas –por dentro- en torno a uno de sus grandes espectáculos.

La iniciativa abrirá las puertas de la sede del conjunto artístico en esta capital para compartir, con un público selecto, qué ocurre en el lugar donde nacen las creaciones y cómo se empieza a transitar el camino hacia la gran escena.

Esta obra conquistó el Primer Premio de Coreografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), al momento de su estreno, hace dos décadas.

Los viernes 13, 20 y 27 de febrero y 6 de marzo, 100 personas tendrán la oportunidad de recorrer la sede de LADC mientras los bailarines se preparan para actuar, disfrutar de una selección de la pieza y dialogar de cerca con parte del equipo creativo y los responsables de la puesta.

Esta especie de aventura apunta a revelar el corazón y el camino que transitan un conjunto artístico y una obra de gran envergadura, antes de su vuelo mayor, pues Alas llegará a un público más amplio a mediados de marzo, cuando será exhibida en teatro.

La directora, maestra y coreógrafa Lizt Alfonso confesó a Prensa Latina que pretende brindar una experiencia irrepetible y, para ello, cada semana variará el modo de presentación, el elenco de bailarines y las escenas.

Alfonso concibió la pieza como un canto a la espiritualidad del ser humano, con escenas cuyos títulos devienen estados del alma: “Alas …para ser, …para perpetuar, …para existir, …para luchar, …para el feeling, …para vivir, …para el swing, …para el compás, …para volar”.

El grupo musical de LADC, bajo la dirección de Carmen Souto, interpretará composiciones de Yuniel Rascón, Denis Peralta, Damián Nueva, Yordanis O’Reilly y Juan Pablo Solas y la propia Lizt Alfonso.

Alas entrelaza lo dramático y lo humorístico, con la intensidad, alegría e inquietud que conviven en esta isla del Caribe.

Aunque las entradas para este viernes están agotadas, todavía quedan asientos para los próximos días, las solicitudes de asistencia pueden realizarse con la coordinadora de las presentaciones mediante los teléfonos y otros contactos de la compañía, expuestos en sus redes sociales.

Según explicó Alfonso, esta temporada sui generis ayudará a continuar desarrollando los proyectos artísticos, educativos, inclusivos y más de LADC, cuya escuela –un año más joven que la compañía- tampoco se queda atrás en reconocimientos internacionales, con un método propio articulado por ella de fusión.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959