Honran en Bayamo legado cultural de Armando Hart

El espacio Diálogos con Hart, que sesiona cada dos meses en el centro cultural Armando Hart, en Bayamo, dedicó su encuentro de este jueves a profundizar en tres ideas esenciales del pensamiento del destacado intelectual y revolucionario cubano: su filosofía, su conceptualización de la cultura y su práctica cultural revolucionaria.

Durante la cita, su anfitrión, el Doctor en Ciencias Guillermo Calixto González Labrada, Premio Nacional de Pedagogía, socializó una síntesis contenida en un ensayo sobre el pensamiento filosófico de Hart, sus aportes a la cultura y su concepción de la práctica cultural sobre la base del sistema de instituciones municipales, experiencia que se extendió a todos los territorios del país.

El encuentro resultó especialmente estimulante por la participación de maestros de la escuela primaria Nguyen Van Troi, quienes manifestaron su entusiasmo y valoración positiva del encuentro.

Como complemento, los organizadores realizarán una versión virtual del espacio, prevista para este sábado en un grupo de WhatsApp, con el propósito de continuar el intercambio en torno a las ideas de Armando Hart y propiciar una participación más amplia de interesados en su legado cultural y revolucionario.

Entre los numerosos y profundos aportes de Hart a la cultura cubana, destaca la creación de 10 instituciones culturales básicas en cada municipio del país, a fin de fortalecer la cultura popular y la organización comunitaria.

Luego de ser designado Ministro de Cultura, desde fines de la década de 1970 y hasta la de 1980, Hart impulsó la constitución, en todos los municipios, de casa de la cultura, museo, galería de arte, biblioteca, coro, banda de música, librería, taller literario, grupo de teatro y cine.

De esa manera promovió la participación ciudadana y el acceso equitativo a la cultura, legado que sigue vivo en la vida y en la política cultural cubana.

