Partido de México abre centros de acopio de víveres en apoyo a Cuba

La solidaridad continúa manifestándose hoy desde disímiles sectores y organizaciones de México, entre ellos, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, que inició una campaña de acopio de alimentos y medicinas con destino a Cuba.

“Arrancamos la campaña nacional de acopio para el envío de ayuda humanitaria al pueblo hermano de Cuba”, expresó la presidenta de la formación política, Luisa Alcalde, en un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

La dirigente compartió, asimismo, una lista con los medicamentos, alimentos, artículos de higiene personal y recursos como linternas de mano que son requeridos en estos momentos, además de las direcciones de los centros de acopio en todo el país.

“El Humanismo Mexicano también es solidaridad y fraternidad entre los pueblos”, sostuvo.

A través de la misma red social, el embajador de Cuba aquí, Eugenio Martínez, agradeció a Alcalde, aseveró que “el humanismo, la dignidad y hermandad de México están demostrados” y que el pueblo de la isla “no olvidará el apoyo y acompañamiento” de esta nación.

Ayer arribaron a la mayor de las Antillas los buques Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, con unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene, tras partir el domingo del puerto de Veracruz rumbo al país caribeño.

“Hoy llegan los barcos (a Cuba). En cuanto regresen, vamos a enviar más apoyo de distinto tipo”, afirmó la víspera la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha calificado de injusto el asedio energético impuesto por Washington a la isla.

También grupos como el Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México están convocando a la población a apoyar con víveres a la mayor de las Antillas, en medio de un recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El mandatario norteamericano, Donald Trump, firmó el 29 de enero la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

Organizaciones han advertido que privar a Cuba del acceso al petróleo implica paralizar al país y la aplicación de un castigo colectivo considerado por el derecho internacional como genocidio y la mayor violación de los derechos humanos.

Disímiles voces en México y el resto del mundo, desde parlamentarios hasta movimientos y partidos políticos, se han pronunciado en respaldo a la nación caribeña frente al cerco energético de Estados Unidos, calificado de cruel y anacrónico.

