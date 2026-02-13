Revalidan en Vietnam apoyo a Cuba ante bloqueo energético de EEUU

Voces solidarias se levantaron hoy aquí para ratificar el apoyo del pueblo vietnamita a Cuba ante el cerco energético impuesto mediante una orden ejecutiva por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Representantes del Club de Egresados Vietnamitas en Cuba, de la Unión de Organizaciones de Amistad de Hanoi (Haufo) y de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba acudieron a la embajada de la isla para testimoniar su invariable respaldo y demandar, además, el cese del bloqueo económico, financiero y comercial estadounidense.

La preocupación por la difícil situación que enfrenta la isla, agravada aún más por lo que uno de los miembros del Club calificó de “medida agresiva y cruel” del gobierno norteamericano, fue expuesta en el encuentro, donde se patentizó la decisión de continuar –como históricamente ha sido- hombro con hombro con el pueblo cubano.

Sustentada en argumentos falaces y mentiras, la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero “constituye un reforzamiento y una escalada sin precedentes en el bloqueo criminal contra el pueblo cubano”, subrayó por su parte el embajador Rogelio Polanco.

El jefe de la misión estatal de Cuba en Vietnam enfatizó que la amenaza de imponer tarifas arancelarias a países que suministren petróleo a la isla va dirigida contra todas las naciones, en flagrante violación del derecho internacional, de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho al libre comercio.

Cuba –recalcó- tiene todo el derecho a comerciar con el mundo y recibir el combustible que necesita para el funcionamiento de su economía y la vida cotidiana.

Polanco manifestó también que “ninguna medida coercitiva unilateral quebrantará el derecho inalienable de Cuba a decidir su destino como nación soberana”, y recordó que a lo largo de la historia el país enfrentó situaciones muy adversas que superó con voluntad y unidad.

“Nuestro pueblo se mantiene unido, ha expresado la voluntad de resistir y se han creado condiciones excepcionales para organizar la vida económica y social para enfrentar esta amenaza brutal del gobierno de Estados Unidos”, remarcó.

El embajador cubano agradeció asimismo la postura del gobierno vietnamita con relación a la mencionada orden ejecutiva, así como su invariable condena al recrudecido bloqueo que por más de 60 años mantienen sucesivas administraciones estadounidenses contra Cuba.

“Vietnam en el Año Nuevo Lunar del Caballo y Cuba en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro cabalgaremos juntos y venceremos”, vaticinó Polanco.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959