Segunda Cumbre Italia-África sesionará en Etiopía

Etiopía acogerá hoy la Segunda Cumbre Italia-África, un evento que por primera vez tiene lugar en suelo africano y es organizado en asociación con el Gobierno de la nación europea.

Según la Oficina del primer ministro etíope, la cita reúne a líderes y representantes de alto nivel del continente y Roma para fortalecer las relaciones políticas y económicas, además de avanzar en la cooperación en áreas como el comercio, la innovación y la inversión.

La cumbre refleja el compromiso de Etiopía de fomentar el diálogo y la asociación entre África y Europa, con esta capital como plataforma para prosperar en las prioridades de desarrollo compartido.

Los delegados también participarán en discusiones destinadas a profundizar la colaboración y promover un compromiso mutuamente beneficioso entre Italia y los países africanos.

El objetivo de la cumbre será revisar los resultados alcanzados en los últimos años por el Plan Mattei para África, recopilar la opinión de los socios africanos e identificar conjuntamente las prioridades operativas y los métodos de trabajo para las fases posteriores.

La iniciativa en honor a Enrico Mattei, un administrador público italiano que en la década de 1950 abogó por que Roma apoyara a los gobiernos del norte de África para hacer crecer sus economías y desarrollar sus recursos naturales, impulsa proyectos en sectores cruciales.

Estos últimos vinculados a la transición energética y climática, agricultura y seguridad alimentaria, infraestructura física y digital, salud, agua, cultura y educación, formación y capital humano, desarrollo de inteligencia artificial y espacio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asistirá a la cumbre que antecede a la 39 Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, prevista los días 14 y 15 del presente mes.

