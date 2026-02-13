Segunda Cumbre Italia-África sesionará en Etiopía

Etiopía acogerá hoy la Segunda Cumbre Italia-África, un evento que por primera vez tiene lugar en suelo africano y es organizado en asociación con el Gobierno de la nación europea.

Por /

Según la Oficina del primer ministro etíope, la cita reúne a líderes y representantes de alto nivel del continente y Roma para fortalecer las relaciones políticas y económicas, además de avanzar en la cooperación en áreas como el comercio, la innovación y la inversión.

La cumbre refleja el compromiso de Etiopía de fomentar el diálogo y la asociación entre África y Europa, con esta capital como plataforma para prosperar en las prioridades de desarrollo compartido.

Los delegados también participarán en discusiones destinadas a profundizar la colaboración y promover un compromiso mutuamente beneficioso entre Italia y los países africanos.

El objetivo de la cumbre será revisar los resultados alcanzados en los últimos años por el Plan Mattei para África, recopilar la opinión de los socios africanos e identificar conjuntamente las prioridades operativas y los métodos de trabajo para las fases posteriores.

La iniciativa en honor a Enrico Mattei, un administrador público italiano que en la década de 1950 abogó por que Roma apoyara a los gobiernos del norte de África para hacer crecer sus economías y desarrollar sus recursos naturales, impulsa proyectos en sectores cruciales.

Estos últimos vinculados a la transición energética y climática, agricultura y seguridad alimentaria, infraestructura física y digital, salud, agua, cultura y educación, formación y capital humano, desarrollo de inteligencia artificial y espacio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asistirá a la cumbre que antecede a la 39 Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, prevista los días 14 y 15 del presente mes.

Prensa Latina

Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio