El reclamo “Dejen a Cuba Vivir” de personalidades estadounidenses ocupa espacio hoy en The Herald, principal diario de Zimbabwe, con la condena a la orden ejecutiva para recrudecer el bloqueo a la isla con un cerco a los combustibles.

La petición internacional firmada por funcionarios electos, artistas y organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos afirma que la medida del presidente Donald Trump agravará las condiciones humanitarias al cortar el acceso de la isla a los suministros de petróleo y energía.

De acuerdo con The Herald, la carta abierta describe la política como un acto deliberado destinado a inducir sufrimiento masivo entre la población civil mediante la interrupción de servicios esenciales, como la atención médica, la distribución de alimentos, el transporte y los sistemas de suministro de agua.

«Esta política es inadmisible. Profundiza una crisis humanitaria que nosotros mismos hemos creado», indicaron los firmantes antes de agregar que «Cuba no representa ninguna amenaza” y “someter a una población por hambre no es diplomacia, es una forma de terrorismo».

Según el diario, el reclamo indica que restringir las importaciones de combustible a una nación insular constituye un castigo colectivo, más que una medida legítima de política exterior, para provocar deliberadamente una crisis humanitaria mediante presiones económicas.

The Herald resalta entre los firmantes a unos 22 miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, los actores Mark Ruffalo, Kal Penn y Susan Sarandon, la escritora Alice Walker y la concejala de la Ciudad de Nueva York Alexa Avilés.

Asimismo, destaca que cuenta con el respaldo de organizaciones como el Movimiento por las Vidas Negras, el Foro del Pueblo, IFCO-Pastores por la Paz, la Coalición ANSWER y 50501.

La petición permanece abierta a la firma pública y exige a Estados Unidos que revoque la Orden Ejecutiva y ponga fin a las políticas que, según la petición, están dirigidas deliberadamente contra la población civil.

La petición “Dejen a Cuba Vivir” – insiste el diario líder de Zimbabwe- insta a la comunidad internacional a oponerse al castigo colectivo y a la creación de crisis humanitarias con fines políticos.

