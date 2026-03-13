Cuba ratifica diálogo con Estados Unidos

El presidente Miguel Díaz-Canel, reiteró hoy que el Gobierno de Cuba en correspondencia a la política de la Revolución cubana, bajo la dirección de Raúl Castro, la suya, el Partido Comunista de Cuba y el Estado.

En comparecencia televisiva, el mandatario explicó que este proceso debía suceder a discreción para evitar especulaciones, son largos, y debíamos buscar los canales y que haya voluntad de diálogo.

Díaz-Canel precisó que el propósito de las conversaciones es identificar los problemas bilaterales que requieren solución, determinar la disposición de ambas partes para concretar acciones en beneficio de los pueblos, y encontrar áreas de cooperación para enfrentar amenazas y garantizar la seguridad y la paz en la región de América Latina y el Caribe.

