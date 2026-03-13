Irán niega haber planeado atentados contra Trump

El embajador de Irán en la Federación de Rusia, Kazem Jalali, negó hoy las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que en Teherán se habrían preparado atentados contra él.

«La República Islámica de Irán no ha intentado asesinar al presidente de Estados Unidos y buscaba que fuera castigado en tribunales internacionales», afirmó Jalali este jueves en entrevista a la agencia de noticias Sputnik.

Según el diplomático, los servicios especiales estadounidenses tampoco confirmaron tales afirmaciones del mandatario. «Trump intentó aumentar su popularidad con este tipo de declaraciones durante el período electoral», consideró el embajador.

Al mismo tiempo, señaló que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí (1939-2026), se convirtió en un factor desestabilizador cuyas consecuencias son difíciles de prever.

A principios de marzo, Trump declaró en una entrevista con la cadena ABC News que el liderazgo iraní, supuestamente, intentó eliminarlo en dos ocasiones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959