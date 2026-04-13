Aporta al SEN nuevo parque solar en Granma 

Con capacidad para generar cinco megawatt (MW), y un megawatt de acumulación a partir de baterías, el parque solar fotovoltaico Las Villegas, ubicado en el municipio de Guisa, en la provincia de Granma, aporta al Sistema Electroenergético Nacional tras su sincronización el pasado día 10.

El ingeniero Henry Silvera Cabrera, director de organización y sistemas de la Empresa Eléctrica, detalló a la prensa que el emplazamiento es el primero equipado para acumular energía y el segundo de su tipo en el oriental territorio.

Precisó que otro de igual potencia de generación se encuentra en la localidad de Yara y está en explotación desde el 11 de octubre de 2025.

Ambas inversiones forman parte del programa de 120 MW donados a Cuba por la República Popular China.

Sito en la comunidad rural de igual nombre, “Las Villegas” cuenta con dos inversores de 2,50 megawatt y un total de nueve mil 048 paneles fotovoltaicos, informó en su perfil de la red social Facebook la Empresa Eléctrica de Granma.

Como parte de la estrategia para el cambio de la matriz energética en la mayor de las Antillas, en el transcurso del año 2025 la provincia inauguró tres parques solares de 21,87 MW en los municipios de Bayamo, Niquero y Río Cauto, y un cuarto emplazamiento similar en Manzanillo, en febrero del actual 2026.

En años anteriores fueron construidos en territorio granmense seis obras similares, que en conjunto generan 18,8 MW.

La obtención de electricidad a partir de la luz solar evita el uso de combustibles fósiles y reduce la contaminación en beneficio del cuidado del medio ambiente.

Otra fuente renovable de energía que se emplea en Granma desde hace tiempo es la hidráulica, mediante mini hidroeléctricas construidas en corrientes de agua de zonas montañosas, y pequeñas centrales eléctricas situadas al pie de represas.

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