Cuba asegura diez plazas para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Abierto de Taekwondo de República Dominicana

Cuba conquistó una decena de plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del proximo verano, tras concluir el torneo clasificatorio de taekwondo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Ocho de los boletos alcanzados fueron en pruebas individuales, y las otras dos para el equipo mixto TK3 y el poomsae.

Ese logro se sumó a la destacada actuación en el Abierto de Grado 1, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en el cual la Mayor de las Antillas se ubicó tercera por naciones, solo detrás de Estados Unidos y México.

El botín incluyó un título, seis medallas de plata y tres de bronce, resultado con el que Cuba superó a los anfitriones en una cita que reunió a más de 15 países.

El oro correspondió a Kelvin Calderón (80 kg), mientras que las preseas plateadas fueron alcanzadas por Marlyn Pérez (53 kg), Tamara Robles (57), María Fernanda (62), Elianet Crespo (+73) y Yoikel Goicochea (+87), todos en kyorugui (combate). También subió al segundo lugar la pareja mixta de Indira Delgado y Danny Valenciano, en poomsae estilo libre.

Las bronce fueron obra de Kevin Vicente (54 kg), Anaisel León (67) y Brayan Cantero (68), todos en combate. En el TK3 mixto participaron Haila de la Caridad Ribalta, María Fernanda Sosa, Kevin Ernesto González y Yunier Alexi Noa.

Iván Fernández Quirós, presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, destacó el trabajo del colectivo técnico y médico, en especial de la doctora Zamira Días, los entrenadores Osmany Denkas y Darell Rabelo, así como la fisioterapeuta y la psicóloga.

Cubadebate