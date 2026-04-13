Chequean áreas productivas y Programa Emergente en Manzanillo

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez evaluaron este domingo la producción de alimentos y la marcha del Programa Emergente de restauración de la ciudad de Manzanillo.

En la jornada, las autoridades recorrieron las casas de cultivo de este territorio, en el que existen 15 de estas con una producción aproximada cada una de 4.5 a 5 toneladas de cultivos como tomate, pepino, pimiento y remolacha “de excelente calidad”.

“Tres jóvenes protagonizan esta gesta de soberanía alimentaria después de rescatar el lugar que se encontraba en un estado totalmente improductivo”, aseguró Ortiz Barceló en sus redes sociales.

Luego intercambiaron con trabajadores y directivos del Bloque Productivo “El Caño”, que tiene una extensión de 130.2 hectáreas y es atendido por 17 usufructuarios.

En estos momentos aquí hay sembradas sólo 26 ha de plátano, yuca, tomate y boniato; no obstante, tienen como estrategia incrementar con plátano burro, yuca, maíz, calabaza y sellar todas las tierras en un cronograma hasta el mes de agosto, precisó Ortiz Barceló.

Más adelante, en la visita a la Ciudad del Golfo para constatar la marcha del Programa Emergente de restauración la dirigente partidista reconoció que existen problemas con el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos y de escombros y la prestación de servicios en sentido general.

Sin embargo, destacó que con la participación de todos los sectores y del pueblo se están realizando un grupo de acciones que van dirigidas a la transformación, mejoras y recuperación de esta ciudad.

“No será en un día, un mes o un año, pero todos los días con #TodasLasManosTodas mucho podemos hacer para que el Golfo del Guacanayabo siga siendo La Perla hermosa de #Cuba”, finalizó.

Radio Bayamo