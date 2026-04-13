Reafirman campesinos granmenses rechazo al bloqueo estadounidense

Campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Ulises Góngora de la Comunidad El Horno en Bayamo mantienen esfuerzos para sostener la producción de alimentos en medio de la actual crisis provocada por el recrudecimiento del bloqueo económico. En la sede de la misma, los agricultores manifestaron su rechazo a las medidas del gobierno estadounidense junto a las máximas autoridades de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia.