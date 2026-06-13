Anunció Presidente cubano nuevas medidas económicas

Un grupo de decisiones relacionadas con la economía, ante el actual escenario del país por las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos, fueron anunciadas por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Estado se refirió a la necesidad de concretar un sistema de dirección de la economía que permita resolver contradicciones entre la planificación y los incentivos.

Adelantó que se propone la eliminación de trabas para que el mercado se estimule con producción nacional y la exportación.

Sobre la autonomía municipal explicó que las medidas permitirán que cada municipio decida quiénes son sus actores económicos y cómo se relacionan entre ellos.

Díaz-Canel señaló que el municipio podrá importar y exportar sin necesidad de estructuras superiores, gestionar ingresos en divisas y la inversión extranjera, ya sea con empresas o con cubanos residentes en el exterior, además podrá aprobar inversiones de cubanos residentes aquí.

Con respecto a la autonomía de la empresa estatal, el Presidente cubano dijo que el propósito es que funcione sin intermediarios, que puedan exportar e importar, ingresar divisas y retener una parte de ellas para sus producciones.

También se les facultará hacer asociaciones económicas con otros actores, decidir sus clientes y proveedores, es decir, que puedan hacer todo lo que sean capaces de hacer sin objetos sociales limitados, precisó.

Asimismo se permitirá que la empresa estatal participe en el mercado cambiario.

En cuanto a la recuperación de la producción agrícola detalló que un grupo de decisiones buscan que el productor tenga acceso directo al mercado de insumos y el mercado cambiario.

Se propiciará en tal sentido la inversión extranjera en este sector y asociaciones entre actores económicos, y la posibilidad de contar con cuentas reales en divisas en los bancos.

Otro tema expuesto por el mandatario en sus declaraciones a la prensa tuvo que ver con el dinamismo en el comercio exterior.

Díaz-Canel planteó que las decisiones permitirán la importación y exportación de los actores económicos sin intermediarios, con beneficios arancelarios a quienes importen insumos y materias primas.

Se limitarán las actividades prohibidas para que los actores económicos no estatales puedan incorporar más bienes y servicios a sus carteras.

Explicó que se aprobarán mipymes que tenían sus proyectos estancados y no habían sido aprobadas, en tanto esas facultades irán a los municipios.

El mandatario se refirió a la agilización en las aprobaciones de la inversión extranjera; sin trabas, con un marco legal que ofrezca confianza, tanto para cubanos como extranjeros.

Respecto a la energía señaló que se pretende potenciar en todos los espacios el empleo de fuentes renovables de energía, y en ello la prioridad es atraer empresas que puedan ofertar a la población y a los negocios sistemas fotovoltaicos.

Otra medida consiste en incrementar la movilidad eléctrica, la importación de equipos eléctricos y estimular el ensamblaje en territorio nacional.

El Presidente anunció que se quitarán las limitaciones para la importación de vehículos, privilegiando la de los eléctricos, a la par que se trabaja en la instalación de solineras en varios puntos del país.

Se eliminarán subsidios a productos y se subsidiarán personas, y en tal sentido se busca aprovechar la responsabilidad social de cada actor económico en la atención a personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Con respecto al turismo, dijo que hay una manera distinta de gestionarlo, no solo pensando en las grandes cadenas, y prueba de ello es que se priorizarán los negocios en el ámbito inmobiliario con otros actores que no sean los tradicionales.

En cuanto al comercio interior explicó que se busca gestionar de manera eficiente todo lo que existe hoy y no se usa, o no se usa adecuadamente.

Díaz-Canel informó además, que se implementarán nuevas maneras de recoger los deshechos sólidos, y subrayó que experiencias en algunos barrios de La Habana han sido positivas.

La idea es insertar otras formas de gestión en ese servicio, acotó.

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