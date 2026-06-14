Se conmemoran 119 años del fallecimiento del Mayor General del Ejército Libertador Bartolomé Masó

El 14 de junio de 1907 falleció el Mayor General del Ejército Libertador, Bartolomé Masó Márquez, uno de los fundadores de la nación y el último de los Presidentes de la República en Armas. Cursó estudios superiores, publicó trabajos literarios y poemas, y el 10 de octubre de 1868 estuvo junto a Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua, en los combates iniciales; así comenzó su extensa y elocuente hoja de servicios a su Patria.