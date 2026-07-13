Asumen productores transformaciones agropecuarias

Cooperativistas de diferentes formas productivas comenzaron a pronunciarse a favor de la puesta en marcha de las medidas como parte de las transformaciones aprobadas para el sector agropecuario.

Los intercambios de criterios con productores iniciaron, el sábado último en La Habana, encabezados por el viceprimer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca e Ydael Pérez Brito, titular de la Agricultura, los que se extenderán por todo el país.

Su impacto favorable en el campo, en la producción de alimentos y al hecho de que no existan obstáculos en la aplicación de estas, resaltaron en el firme compromiso de los campesinos con la sociedad y las familias y en el propósito de lograr beneficios económicos y mejorar la calidad de vida.

Se destacó que la entrega de tierras, a partir de ahora será de manera más expedita, pues las personas podrán solicitarlas, presentando un proyecto ante una empresa o una cooperativa, sin acudir a otras instancias.

Otra novedad es que no habrá límites de extensión como en el pasado, que solo eran 67,10 hectáreas. De contar ya con tierras, se podrá pedir más hectáreas siempre y cuando sean explotadas con eficiencia.

Mientras, todos los actores económicos del país pueden pedir tierras para producir alimentos, sin límites de tiempo para su explotación. No será necesaria la presencia física permanente, quien solicite el terreno puede administrarlo, y otro individuo trabajarlo.

Igualmente, un propietario de tierras puede en vida hacer un testamento, y sus herederos no tendrían que comenzar los trámites nuevamente para adquirirlas.

Otra de las transformaciones económicas establece que los cubanos que vivan en el extranjero podrán solicitar tierras, y también formar parte del encadenamiento productivo.

Asimismo, un extranjero con residencia permanente en la Mayor de las Antillas puede pedir terrenos y acometer sus proyectos.

Los trámites ahora no deben demorar más de 25 días, y lo que realmente le debe interesar a la empresa es que las tierras sean explotadas con eficiencia.

En aras de ganar tiempo para producir, una empresa o cooperativa puede entregar las hectáreas solicitadas, y luego realizar toda la documentación.

Los participantes en el encuentro coincidieron en que quien tenga las áreas ociosas o mal atendidas se les debe retirar su derecho sobre ella, pues estas transformaciones deben ser aprovechadas para producir alimentos para el pueblo.

De hecho, quien tenga parcelas colindantes sin explotar, las puede adquirir. En este caso el titular prescindirá de ellas, y se actualizará el expediente a nombre de quien quiera cultivarla.

Tapia Fonseca precisó que los ciudadanos que salieron del país, sus hijos pueden mantener la tierra, y si alguien regresa a la isla también puede solicitar un terreno.

El vice primer ministro comentó que ahora también se puede desarrollar el agroturismo y el ecoturismo, dos actividades que contribuirán a mejorar la calidad de vida del campesinado.

Sobre la cadena de impagos y las cuestiones bancarias los campesinos podrán hacer sus propias gestiones ante las entidades, apoyarse en las estructuras municipales, y ante los incumplimientos de las relaciones contractuales podrán demandar ante los órganos de justicia a la persona involucrada.

La Demajagua