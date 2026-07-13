Desde hoy, XXXII Curso de Verano de Lizt Alfonso Dance Cuba 

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) inaugura hoy su XXXII Curso de Verano, una cita que propone durante los meses de julio y agosto divertidos intercambios de movimientos, energías y aprendizajes, con espectáculos en el Teatro Nacional.

Según información enviada a la Agencia Cubana de Noticias por el equipo de Prensa y Comunicación de LADC, hasta el 25 de este mes acontecerá la primera etapa de este viaje educativo-artístico-cultural, donde estudiantes y profesionales de la danza, desde los 6 años en adelante, podrán sumergirse en un universo de ritmos y estilos.

Ballet, flamenco, danzas urbanas, bailes populares cubanos y la reconocida danza fusión distintiva de LADC se mezclan en un programa que incluye, además, clases magistrales y montajes coreográficos, a cargo de un prestigioso claustro de profesores y coreógrafos de la Compañía.

La segunda etapa, prevista del 27 de julio al ocho de agosto, repetirá la experiencia con nuevas propuestas y cada una culminará con una Gala de Clausura, el día final, a fin de compartir lo aprendido en un ambiente de celebración; oportunidad para desenvolverse en el escenario, cultivar talento y pasión en un nivel superior y, para algunos, actuar por primera vez.

El Teatro Nacional acogerá las galas de este XXXII Curso de Verano —para cerrar cada etapa—, donde muchos aprenderán a compartir y crecer en un ambiente de disciplina, respeto, amor y alegría.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.