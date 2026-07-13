Recibió Biocubafarma 13 premios de la Academia de Ciencias

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) fueron distinguidos como entidades destacadas por la calidad de sus resultados científicos.
El desglose de los premios otorgados a Biocubafarma incluyó cinco al CIGB, cinco al CIM, dos al CNEURO, uno al Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) y otro al Instituto Finlay de Vacunas (IFV), compartido con el CIGB.
Los trabajos abarcaron ramas biomédicas, agropecuarias y naturales‑exactas, con impacto probado en la innovación y el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con la Academia.
La ACC otorga estos reconocimientos desde hace décadas como parte de su misión de asesorar al Gobierno en ciencia, tecnología e innovación, y constituyen el máximo estímulo institucional a la investigación en Cuba.
Esta convocatoria se abre cada año en julio y admite propuestas en todas las ramas del conocimiento, con expedientes que deben incluir avales institucionales, descripción científico‑técnica y evidencia de introducción práctica.
La entrega de los premios, realizada en La Habana en el Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez este último 10 de julio, simbolizó el vínculo entre ciencia y soberanía nacional, y otorgó visibilidad internacional a la investigación cubana.