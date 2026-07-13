Irán condiciona tránsito por estrecho de Ormuz

La Autoridad de Vías Navegables del golfo Pérsico informó que las solicitudes de paso por el estrecho de Ormuz serán examinadas por orden de llegada una vez que se restablezca la calma en la región.

Esa entidad, creada por Irán para regular el tránsito por el estrecho de Ormuz, afirmó que resulta imposible navegar por esa estratégica vía marítima a causa de acciones ilegales del Ejército estadounidense en la zona durante los últimos díasm, precisa un comunicado.

La autoridad señaló que, cuando se normalice la situación, revisará las solicitudes según su prioridad y otorgará los permisos correspondientes a las embarcaciones interesadas en atravesar el estrecho.

Asimismo, instó a los operadores marítimos a presentar sus peticiones exclusivamente mediante el sitio web oficial del organismo.

La decisión se produjo después de un intercambio de ataques entre Washington y Teherán tras lo cual la Guardia Revolucionaria iraní anunció el cierre del estrecho al tráfico marítimo hasta nuevo aviso. Ese cuerpo militar informó además que atacó dos buques en la vía marítima, a los que acusó de incumplir las normas de tránsito establecidas por Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció más ataques contra territorio iraní, en respuesta a las acciones de Teherán contra buques mercantes en el estrecho.

En represalia, Irán afirmó haber atacado con misiles instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar y Jordania.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento tras negociaciones mediadas por Qatar y Pakistán, como paso previo a un acuerdo definitivo.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró posteriormente que ese memorando había quedado “terminado”, lo que dio inicio a la actual escalada.

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