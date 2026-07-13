Trump sobre Irán: “Los vamos a golpear muy fuerte”

Estados Unidos se convertirá en “el guardián” del estrecho de Ormuz y será “compensado” por ello, según declaró su presidente, Donald Trump, este lunes en una entrevista con Fox News, en la que habló de Irán y del incumplimiento del alto el fuego entre ambos países.

“Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente. Así que los vamos a golpear muy fuerte. Y vamos a mantener el estrecho, y probablemente lo administraremos. Nos convertiremos en el guardián del estrecho […] Cuando hagamos eso, vamos a ser compensados”, dijo el mandatario.

Trump señaló que otros países “muy ricos” se habían beneficiado durante décadas de que Estados Unidos vigilara el estrecho, y sostuvo que su Gobierno mantendría esa función, pero que exigiría compensaciones. “Ahora lo vamos a vigilar y nos van a pagar por vigilarlo. Mucho dinero”, añadió.

“Solo queremos ser compensados por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro […] En realidad, estamos salvando a la gente”, sostuvo. “Su defensa antiaérea ya no está, los golpeamos muy duro anoche”, añadió.

Actualidad RT