Trump sobre Irán: “Los vamos a golpear muy fuerte”

“Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente. Así que los vamos a golpear muy fuerte. Y vamos a mantener el estrecho, y probablemente lo administraremos. Nos convertiremos en el guardián del estrecho […] Cuando hagamos eso, vamos a ser compensados”, dijo el mandatario.
Trump señaló que otros países “muy ricos” se habían beneficiado durante décadas de que Estados Unidos vigilara el estrecho, y sostuvo que su Gobierno mantendría esa función, pero que exigiría compensaciones. “Ahora lo vamos a vigilar y nos van a pagar por vigilarlo. Mucho dinero”, añadió.
“Solo queremos ser compensados por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro […] En realidad, estamos salvando a la gente”, sostuvo. “Su defensa antiaérea ya no está, los golpeamos muy duro anoche”, añadió.