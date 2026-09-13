Agenda Cubana Medioambiental

Experimentan con la reutilización de sargazo a través de la economía circular

Una iniciátiva que pudiera extenderse a otros países del Caribe puso en práctica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semanat) en Yucatán para combatir la presencia de sargazo en sus playas.

El hecho es que reutilizó 20 mil toneladas de sargazo a través de la economía circular con vistas a implementar un proceso para hacer biofertilizante líquido con sus residuos y hasta pudieran venderlo a los citricultores en lugar del que hoy utilizan.

Alicia Bárcena Ibarra, de la Semarnat, visitó con otras profesionales del sector el Centro de Tecnologías y Ciencias del Agua y de las Algas, en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, y la Planta de Implementaciones Estratégicas Marinas, que transforma el sargazo y otras materias orgánicas en bioinsumos y sistemas para el tratamiento de agua, bajo un modelo de economía circular.

De conjunto, ponderaron el papel de la población en la elaboración de estrategias para solucionar el desafío de la macroalga y reconocieron que no han involucrado al sector pesquero en sus perspectivas.

Lamentan incendio en área protegida del oriente cubano

Un incendio en la zona de amortiguamiento del Área Protegida Maisí Caleta, en el extremo más oriental del país, quemó un ejemplar de Leptocereus nidiflorus (Aguacate cimarrón), que atribuyeron a algún irresponsable e ignorante de sus valores.

Tanto es así, que el paradigma pudo resistir los embates del poderoso huracán Mathew en octubre del 2016 con cerca de 12 horas de vientos fuertes que no pudieron con él.

Sin embargo, por efecto del indolente en cuestión, el fuego lo consumió por completo y solo queda el recuerdo de una foto tomada cuando los trabajadores del área estaban en la reintroducción de esquejes de la especie por el método de siembra directa.

El Elemento Natural Destacado Maisí Caleta, en la provincia de Guantánamo, concentra la mayor riqueza de moluscos endémicos del archipiélago cubano, según un artículo publicado en el número 34 en marzo de 2026 de la revista Tentacle, órgano oficial del Grupo de Especialistas en Moluscos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Esa área protegida de 10 mil 782 hectáreas, de las cuales 3266 son marinas, constituye un refugio de biodiversidad excepcional.

A pesar de ser una de las regiones más secas del país, con predominio de matorral xeromorfo costero y bosque semideciduo micrófilo, alberga 233 especies de moluscos marinos inventariadas hasta la fecha.

Matanzas y su poceta labrada en la roca para almacenar el agua caliente

Cuentan que existen vestigios de un pasado que convirtió a Matanzas en la cuna de la primera planta termo-marítima del mundo, capaz de generar energía eléctrica a partir de las diferencias de temperatura entre la superficie de la bahía y el fondo marino.

Un legado nacido del ingenio del visionario científico francés George Claude (1870‑1960), quien en 1930 revolucionó la historia con el hecho histórico, pero la aventura duró muy poco: aunque generó electricidad, no se usó para producir energía comercial.

Es probable que el propio Claude desconociera que la poceta labrada en la roca para almacenar el agua caliente de la superficie del mar se transformaría en una especie de piscina, que casi un siglo después es un rincón de descanso y diversión para los matanceros que llegan hasta la costa occidental de la bahía.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.