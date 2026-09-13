Cuba guarda en sus rocas la memoria de la Tierra

Cuba es reconocida mundialmente por sus playas de arena blanca y su legado colonial, pero bajo esa imagen postal se esconde un patrimonio menos visible y aún más antiguo: su memoria geológica. Durante casi dos décadas, el país ha trabajado sistemáticamente para identificar, evaluar y proteger los lugares que atesoran la historia de su formación terrestre, un esfuerzo que hoy se traduce en cifras concretas y en una política de geoconservación con proyección internacional.

Tradicionalmente, la protección patrimonial en la Isla se centraba en edificaciones, obras de arte y sitios históricos, o bien en áreas naturales que albergan especies amenazadas. Sin embargo, desde el año 2005, un equipo del Instituto de Geología y Paleontología/Servicio Geológico de Cuba (IGP/SGC), liderado por el investigador fallecido Roberto Gutiérrez Domech, abrió una nueva vía: la preservación de los sitios de interés geológico o geositios. En colaboración con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio del Turismo, las universidades y los gobiernos provinciales, los investigadores recorrieron todo el archipiélago para localizar estos enclaves.

Pero, ¿qué es exactamente un geositio? Se trata de un espacio donde se conserva un rasgo geológico de alto valor científico, histórico, didáctico, estético o turístico. Puede ser una formación rocosa peculiar, un paisaje singular, un yacimiento con fósiles o cualquier manifestación que ayude a comprender la evolución del planeta. Para evaluar cada propuesta, los especialistas diseñaron una metodología rigurosa que analiza parámetros como el estado físico, la representatividad, el valor científico, la rareza, la irrepetibilidad, la vulnerabilidad, el tamaño y la accesibilidad, entre otros.

El reconocimiento oficial de estos sitios se publica en la Gaceta de la República de Cuba. Hasta 2023, se habían aprobado 484 geositios distribuidos desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Pero el trabajo no se detuvo: en 2024 se incorporaron 20 nuevos del Geoparque Viñales, en Pinar del Río; en 2025 se sumaron 16 del Geoparque Gran Piedra en Santiago de Cuba, y en 2026 la lista creció con 28 más en el Geoparque Guamuhaya, repartidos entre las provincias de Cienfuegos (10) y Sancti Spíritus (18). Con estas adiciones, el registro nacional asciende ya a 548 geositios declarados en todo el territorio nacional.

Más allá de los sitios puntuales, Cuba ha dado un paso de gigante con la declaración de tres geoparques. Estas figuras abarcan territorios con límites definidos que agrupan geositios de relevancia internacional, integrando además valores ecológicos, arqueológicos y culturales. El Geoparque Viñales, en Pinar del Río, fue el primero en ser declarado en 2021 y hoy es candidato a ostentar el sello de Geoparque Mundial de la UNESCO. Le siguieron el Geoparque Gran Piedra, en Santiago de Cuba (2024), y el Geoparque Guamuhaya (2025), que abraza zonas de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus.

Estos espacios no solo resguardan recursos no renovables y patrones únicos de la naturaleza, sino que se han convertido en motores de desarrollo sostenible. Promueven un turismo responsable, ofrecen escenarios privilegiados para la educación ambiental y fortalecen el orgullo por la riqueza natural cubana. Además, permiten al país insertarse en redes internacionales de cooperación científica y patrimonial geológica.

La continuidad de los estudios científico del patrimonio geológico y la ampliación del levantamiento nacional resultan imprescindibles. Proteger los geositios y geoparques no es un capricho académico, sino una estrategia de Estado que conjuga geoconservación, geoeducación y desarrollo económico. El llamado es claro: cuidar estas huellas de la Tierra es asegurar que la memoria geológica de Cuba perdure como un legado vivo para las futuras generaciones.

(Tomado del Ministerio de Energía y Minas)

Cubadebate