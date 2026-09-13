Bayamo acogerá la V Expo Comercial Internacional MultiSerF con respaldo del BPA

La feria presentará soluciones financieras, asesorías y espacios de intercambio sobre tendencias del mercado global.
Según el perfil de Facebook del Banco Popular de Ahorro en Granma, la institución participará en la cita con servicios dirigidos a MIPYMES y actores económicos, ofreciendo créditos, asesoría especializada y herramientas de banca electrónica.
El espacio será propicio para consolidar vínculos con los emprendedores, facilitar el acceso a financiamiento y promover el uso de nuevas tecnologías en la gestión empresarial.
Con su participación, el BPA prevé acompañar a los actores económicos, impulsar la modernización de sus operaciones y contribuir al fortalecimiento del encadenamiento productivo de la provincia.