Bayamo acogerá la V Expo Comercial Internacional MultiSerF con respaldo del BPA

Del 15 al 18 de septiembre, Bayamo será sede de la V Expo Comercial Internacional MultiSerF, encuentro que reunirá a emprendedores y empresas para impulsar el desarrollo económico en Cuba.

La feria presentará soluciones financieras, asesorías y espacios de intercambio sobre tendencias del mercado global.

Según el perfil de Facebook del Banco Popular de Ahorro en Granma, la institución participará en la cita con servicios dirigidos a MIPYMES y actores económicos, ofreciendo créditos, asesoría especializada y herramientas de banca electrónica.

El espacio será propicio para consolidar vínculos con los emprendedores, facilitar el acceso a financiamiento y promover el uso de nuevas tecnologías en la gestión empresarial.

Con su participación, el BPA prevé acompañar a los actores económicos, impulsar la modernización de sus operaciones y contribuir al fortalecimiento del encadenamiento productivo de la provincia.

Radio Bayamo