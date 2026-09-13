Avanza gestión no estatal en servicios farmacéuticos 

La incorporación de formas de gestión no estatal a los servicios farmacéuticos avanza en Cuba con la evaluación de 36 proyectos para farmacias comunitarias, informó Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La funcionaria precisó este martes al periódico Granma que tres propuestas se encuentran en proceso de constitución, otras 14 cuentan con aval para continuar trámites, y hasta la fecha ninguna farmacia bajo esta modalidad ha iniciado servicios al público.

En conferencia de prensa sobre el Decreto Ley 133, modificativo de normas relativas a mipymes, cooperativas y trabajo por cuenta propia, Lara Bastanzuri explicó que las nuevas formas de gestión podrán administrar farmacias comunitarias, prestar servicios farmacéuticos y comercializar medicamentos e insumos de salud.

Lara Bastanzuri recordó que estos establecimientos deberán cumplir requisitos técnicos, y precisó que las solicitudes deberán realizarse a través de Medicuba y Farmacuba, entidades autorizadas, y que Emcomed apoyará a las mipymes con servicios de comercialización, almacenamiento y transporte.

La directora recalcó que la comercialización de medicamentos requiere controles estrictos por su incidencia directa en la salud, y que las farmacias no estatales estarán sujetas a las regulaciones sanitarias vigentes.

Este proceso se respalda en el Decreto 160, que reconoce como autorizables los servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidado y rehabilitación, consolidando el marco legal para las 36 propuestas en evaluación y las futuras iniciativas.

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