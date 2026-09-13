China completa su primer gran buque de gas licuado de diseño propio

El transportador Chang Ping Yuan, de 88.000 metros cúbicos, rompe el monopolio extranjero en la construcción de este tipo de naves y reduce 20 % las emisiones de dióxido de carbono frente a modelos similares.

China ha dado un paso decisivo en su industria naval con la culminación de su primer transportador de gas licuado de gran tamaño con diseño y construcción enteramente propios. Se trata del buque Chang Ping Yuan, una embarcación de 88.000 metros cúbicos de capacidad que, según informaron agencias desde China este martes, representa un avance significativo en esta clase de naves.

La finalización de este buque adquiere especial relevancia en el ámbito internacional, pues rompe el monopolio que otros países mantenían históricamente en el diseño y la construcción de transportadores de estas dimensiones. Con esta obra, China sienta las bases para armar por sí misma una flota dedicada al transporte de energía limpia a gran escala, reduciendo así su dependencia tecnológica en un sector estratégico para la transición energética global.

Uno de los aspectos más destacados de esta construcción es el empleo de soldadura nacional a baja temperatura, un proceso clave que otorga al país autonomía en etapas fundamentales de la fabricación de estas embarcaciones. El buque está provisto, además, de un motor principal de doble combustible, capaz de operar con gas licuado de petróleo, así como de un generador de eje que optimiza su rendimiento energético.

En términos ambientales, el Chang Ping Yuan presenta mejoras considerables frente a otros modelos de su categoría. La embarcación consigue recortar en un 20 % las emisiones de dióxido de carbono y en un 90 % las de óxidos de azufre y partículas, cumpliendo así con normas ambientales consideradas de primer nivel mundial. Este desempeño lo posiciona como una alternativa más limpia dentro del transporte marítimo de energéticos.

El buque destaca igualmente por su versatilidad y capacidad de navegación. Se trata de la nave de esta clase con mayor capacidad que puede cruzar tanto las esclusas antiguas como las modernas del Canal de Panamá, un corredor marítimo de enorme importancia para el comercio internacional. Esta característica amplía sus posibilidades de operación en rutas estratégicas que conectan los principales mercados del planeta.

En cuanto a su carga, el transportador será capaz de movilizar nueve tipos de gas licuado, entre ellos gas licuado de petróleo y amoníaco. Esta capacidad de transporte diversificado responde a la demanda creciente de este tipo de recursos energéticos, en un contexto mundial en el que se buscan alternativas para la transición hacia fuentes de energía de menor impacto ambiental.

Con este logro, China no solo consolida su posición como potencia industrial y constructora naval, sino que también avanza en la conquista de espacios tecnológicos que durante décadas permanecieron reservados a un reducido grupo de países desarrollados. El desarrollo de capacidades propias en sectores tan sensibles como el transporte de energía constituye un paso más en la estrategia del gigante asiático por garantizar su soberanía tecnológica y su seguridad energética en el largo plazo.

La puesta en servicio del Chang Ping Yuan marca, en definitiva, un hito en la industria naval mundial y un ejemplo de cómo la inversión en investigación y desarrollo permite a los países en desarrollo disputar mercados y tecnologías tradicionalmente concentrados en unas pocas naciones.

(Tomado de TeleSur)

Cubadebate