Canciller cubano fortalece históricos lazos con Etiopía en visita oficial

El canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió con autoridades etíopes para fortalecer los históricos lazos bilaterales. Según Prensa Latina, durante el encuentro expresó el interés de Cuba de ampliar la cooperación y relaciones económico-comerciales. La visita incluirá reuniones con altos funcionarios del gobierno etíope y de la Unión Africana.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, sostuvo un encuentro en Etiopía donde ambas partes destacaron los históricos nexos de amistad y solidaridad, según informó Prensa Latina. Durante la reunión, el diplomático antillano expresó el interés de Cuba de profundizar las relaciones bilaterales, ampliando los vínculos económico-comerciales y de cooperación.

El titular cubano, quien llegó a la capital etíope la víspera, fue recibido en el aeropuerto internacional Bole por el titular de Estado de Agua y Energía, Asfaw Dingamo, y el subdirector General para Europa y América del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mulie Tarekegn.

Durante su estancia, Rodríguez mantendrá reuniones con altas autoridades gubernamentales y de la Comisión de la Unión Africana, en el marco del fortalecimiento de los lazos históricos entre ambos países. En el encuentro participaron también la embajadora de Cuba en Etiopía, Meylin Suarez, y el embajador cubano ante la Unión Africana, Lucas Domingo Hernández.

