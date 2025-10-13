Cuba exhibe en Cumbre Mundial liderazgo femenino pese a obstáculos del bloqueo

Cuba destacó en la Cumbre Mundial de la Mujer que el 56,7% de su Parlamento son mujeres, además del 53% en ciencia y 80% en fiscalía y judicatura. Teresa Amarelle, de la FMC, resaltó estos logros pese al bloqueo, durante el evento en Beijing que conmemora los 30 años de la Plataforma de Acción.

Foto tomada de Prensa Latina

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, destacó los avances de la Isla en igualdad de género durante su intervención en la Cumbre Mundial de la Mujer, según reportó Prensa Latina.

Amarelle señaló que, pese al bloqueo económico estadounidense, Cuba mantiene indicadores sobresalientes: las mujeres constituyen el 56,7% del Parlamento, el 53% de la fuerza laboral científica y el 80% de fiscales y jueces, lo que convierte al país en referente mundial en empoderamiento femenino.

La dirigente cubana afirmó que estas cifras son resultado de políticas públicas sostenidas que sitúan la equidad como condición indispensable para el desarrollo, en línea con los principios de la Declaración de Beijing cuyo 30 aniversario se conmemora en esta cumbre.

Cheila Aguilera Riquenes