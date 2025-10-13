Tres judocas cubanos disputan medallas en final del Grand Prix de Lima

Cuba competirá con tres judocas en la final del Grand Prix de Lima: Lisrialis González (78 kg), Dayanara Curbelo (+78 kg) y Zaíl Ramírez (100 kg). La jornada anterior eliminó a cinco cubanos. El sitio de la Federación Internacional de Judo confirmó que los atletas antillanos buscan sus primeras medallas en el torneo peruano.

Foto: Tomada de la galería del Grand Prix de Lima

Tres representantes de Cuba competirán este lunes en la jornada decisiva del Grand Prix de Lima 2025, según confirmó el sitio oficial de la Federación Internacional de Judo (www.ijf.org).

Las mayores expectativas medalísticas recaen en Lisrialis González (78 kg), Dayanara Curbelo (+78 kg) y Zaíl Ramírez (100 kg), quienes buscarán subir al podio tras una jornada dominical donde cinco compatriotas resultaron eliminados en sus primeros combates.

La delegación antillana vio concluir su participación el día anterior con las eliminaciones de Mauricio de Armas (66 kg), Dalí Semanat (52 kg), Jon Kuan Fleitas (73 kg), Alejandro César (81 kg) y Glenda Masó (70 kg), quienes cayeron ante rivales de Canadá, Perú, Suiza, Venezuela y Alemania, respectivamente.

El certamen internacional, que reúne a los mejores exponentes del judo mundial, celebra sus finales este lunes en la capital peruana con la presencia antillana en tres categorías de peso.

