De gestora a gerente: La trayectoria de liderazgo y servicio en el sector bancario

Conoce la historia de Carmen María Alonso, de Técnico a Gerente Comercial. 13 años de liderazgo, ética y un profundo compromiso con su equipo y el sector bancario de Bayamo

Carmen María Alonso Cedeño es el vivo ejemplo de una vocación forjada con dedicación, ética y un profundo sentido de pertenencia. Se graduó como Técnico en Operadora de Micro en 2011 e inició su vida laboral a los 19 años en la Sucursal bancaria 7432 “Perucho Figueredo”, en Bayamo.

Lo que comenzó como un período de adiestramiento reveló rápidamente el potencial de una joven comprometida, que encontró en la actividad comercial su espacio natural, desempeñándose como Gestora C en Negocios Bancarios.

Su especialidad inicial fue el soporte, un rol que ejerció con brillantez, marcado por un comportamiento siempre relevante, respetuoso, correcto y profundamente comprometido. Esta solidez profesional y humana, cimentada en valores inquebrantables, allanó el camino para que en 2022 asumiera la responsabilidad de Gerente Comercial.

En este cargo, ha obtenido diversos resultados laborales y ha enfrentado con éxito satisfactorias auditorías, demostrando una entrega y dedicación que la distinguen como un joven valor de nuestro tiempo.

Su serenidad, buen trato con los clientes y disposición absoluta para todas las tareas asignadas por la administración, el sindicato y las organizaciones juveniles son cualidades ampliamente reconocidas.

Su compromiso con el sector bancario, al cual agradece por su formación, es la base desde la que ejerce un liderazgo natural, motivando e impulsando a su equipo hacia la excelencia.

Carmen María se ha destacado consistentemente por sus altos valores éticos y morales, su integralidad y una honestidad que dejan huella. Su esmero en la labor diaria le ha valido reconocimientos por 5 y 10 años de servicio en el sector, y fue seleccionada como Trabajadora de Vanguardia en 2014.

Con una clara visión de crecimiento, ha participado activamente en cursos y talleres para elevar su desarrollo profesional, contribuyendo con iniciativas de potencial trascendencia para la institución.

Al evocar sus inicios, Carmen María describe una vida entrelazada con la institución: “Prácticamente toda mi vida he estado en el banco”, confiesa, revelando un legado familiar: su madre, Marta, también formó parte del sector. “Ha sido como el legado. Me he criado aquí, prácticamente. Desde que estoy casi en la barriga de mi mamá… esta es mi segunda familia”.

Recuerda con gratitud sus primeros años de adiestramiento, donde se nutrió de la experiencia de los trabajadores más veteranos. “Poco a poco me fui inculcando toda la experiencia de las personas mayores”, afirma, destacando el ambiente de colaboración. “Aquí somos una gran familia y entre todos nos ayudamos”.

Para Carmen María, el éxito se debe a una filosofía simple pero poderosa: “Siempre me ha gustado cumplir, ser responsable… estar siempre activa”. Pero su misión va más allá de sus tareas; consiste en “transmitir los conocimientos hacia mis compañeros y las personas que trabajan conmigo, los nuevos ingresos que se incorporan”. Considera que un trabajador bancario debe ser, ante todo, responsable y ofrecer un genuino servicio al cliente.

“Siempre estamos con un paso al frente en cada tarea que nos asignan”, explica. Rechaza la idea de que el conocimiento nace con uno: “Eso se va aprendiendo en el camino. Aquí nadie nace sabiendo. Uno entra y poco a poco nos vamos ayudando”.

Hoy, con 13 años de trayectoria y sintiendo un “gran orgullo” por formar parte de esta familia institucional, mira al futuro con la esperanza de jubilarse en el lugar que la vio nacer profesionalmente. “Y aquí espero ya jubilarme”, concluye, sellando con estas palabras un compromiso que trasciende lo laboral para convertirse en un lazo de vida.

Anaisis Hidalgo Rodríguez