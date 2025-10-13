Remo cubano compite en Guatemala por plazas para Juegos Centrocaribeños 2026

La selección cubana de remo entrena en Guatemala para el clasificatorio a los Juegos Centrocaribeños 2026. Según la ACN, el equipo busca boletos en 13 modalidades. La delegación, liderada por el capitán Roberto Carlos Paz, completará su preparación en la pista de Petén antes de medirse a otras siete naciones.

Foto tomada de la ACN

La selección cubana de remo se prepara en Guatemala para el torneo clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, según informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) Ángel Luis García, presidente y delegado técnico del equipo.

Los atletas, liderados por el capitán Roberto Carlos Paz Sánchez, iniciaron su adaptación con entrenamientos en tierra y el montaje de los botes en la pista acuática de Petén. La delegación tiene como objetivo asegurar plazas en las 13 modalidades convocadas para la cita multideportiva.

El equipo completo está integrado por los remeros Leudar Suárez, Henry Joan Heredia, Adel Gutiérrez, Pedro González, Reidy Cardona y Francisco Romero en la rama masculina; y Nataly Morales, Ana Laura Jimenez, Leah Almeida, Lisandra Verdecia, Loraidis Echavarría, Anyel Galindo y Rayma Ortiz en la femenina. El cuerpo técnico lo conforman los entrenadores Joan Manuel Paula, Nelson Simón y Vladimir Reyes.

En el clasificatorio, que se celebrará del 15 al 19 de octubre, participarán también equipos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

Cheila Aguilera Riquenes