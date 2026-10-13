Alazanes toman ventaja ante Guantánamo en béisbol cubano

De regreso al terreno, en el estadio Mártires de Barbados, los alumnos del debutante mentor Marcos Naranjo terminaron las acciones antes del límite, cuando en el octavo capítulo fabricaron cuatro carreras. Ese racimo lo redondeó un boleto a Roel Santos, que encontró las bases llenas, para decretar la victoria con pizarra final de 12×2, que […]

De regreso al terreno, en el estadio Mártires de Barbados, los alumnos del debutante mentor Marcos Naranjo terminaron las acciones antes del límite, cuando en el octavo capítulo fabricaron cuatro carreras.

Ese racimo lo redondeó un boleto a Roel Santos, que encontró las bases llenas, para decretar la victoria con pizarra final de 12×2, que se anotó Yoel Mojena, su primera de la temporada (1-1).

El derecho bayamés había caminado sin sobresaltos hasta el sexto episodio, cuando admitió tres imparables y las dos marcas de los Indios, sucias a su cuenta por un error del ahora inicialista Alexquemer Sánchez.

Su sustituto, el lanzador de 40 años Pedro Molina, sofocó la rebelión guantanamera sacando el último out y así Molina, que el pasado día 6 (ante Holguín) se convirtió en el novato de mayor edad en debutar en series nacionales, comenzaba su segunda presentación, esta vez una sólida labor de dos entradas y un tercio.

Darián Palma, cuarto en la tanda y patrullero derecho, encabezó el ataque de los vencedores, con par de cuadrangulares, un sencillo y cuatro impulsadas; mientras, el designado Santos jonroneaba por segunda jornada consecutiva y traía tres para el home.

Indios y Alazanes efectúan, esta tarde, en el parque bayamés, el cuarto choque del compromiso inicial y por los granmenses está anunciado el joven Sammy Benítez, quien buscará su primer éxito de la campaña.

La Demajagua