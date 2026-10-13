Reconocerán a trabajadores azucareros en su día en Granma

Jornada de homenaje a trabajadores azucareros, en ocasión de su día, caracterizará la celebración por el 13 de octubre, en la provincia de Granma.

La Empresa agroindustrial Arquímedes Colina, de Mabay, en Bayamo acogerá la sede del acto provincial, desde horas tempranas de la mañana del martes, por sus resultados económicos y sindicales.

Osmelis Milán Merino, secretario general del Sindicato Azucarero en el territorio, destacó que serán estimulados un grupo de trabajadores con la distinción Jesús Suárez Gayol 20 y 25 años, las mujeres y los hombres, respectivamente, de permanencia en la industria azucarera.

Milán Merino señaló que, igualmente, otorgarán diplomas a la Empresa agroindustrial, Unidad empresarial de base, cuatro cooperativas y tres círculos de innovadores y racionalizadores por su desempeño en la etapa.

Granma cuenta con más de cinco mil trabajadores, organizados en 116 secciones sindicales y también otros productores campesinos cañeros que acometen hoy, la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales, aprobadas recientemente en el país.

El 13 de octubre, Día del trabajador azucarero en Cuba, fue instituido a raíz del anuncio de la nacionalización de los centrales, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en igual fecha de 1960.

Radio Bayamo