Reconocerán a trabajadores azucareros en su día en Granma

Jornada  de homenaje a  trabajadores azucareros, en ocasión  de su  día, caracterizará la celebración  por el  13 de octubre, en la provincia de Granma.

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La Empresa agroindustrial Arquímedes Colina, de Mabay, en Bayamo acogerá la  sede del acto provincial, desde horas tempranas de la mañana del martes, por sus resultados económicos y sindicales.

Osmelis Milán  Merino,  secretario general  del Sindicato Azucarero en el territorio,  destacó que  serán  estimulados  un grupo de   trabajadores  con la distinción  Jesús Suárez Gayol  20  y 25 años,  las mujeres y los hombres, respectivamente,  de permanencia en la industria azucarera.

Milán Merino señaló que,  igualmente, otorgarán diplomas a la Empresa agroindustrial, Unidad empresarial de base,  cuatro cooperativas  y tres círculos  de innovadores y racionalizadores por su  desempeño en la etapa.

Granma  cuenta  con más de cinco mil trabajadores,   organizados en 116 secciones sindicales y también  otros productores campesinos cañeros que  acometen hoy,   la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales,  aprobadas recientemente  en el país.

El 13 de octubre, Día del trabajador azucarero en Cuba, fue instituido a raíz del anuncio de la nacionalización de los centrales, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en igual fecha de 1960.

Radio Bayamo

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