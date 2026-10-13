Un hallazgo en el viento solar acerca a los científicos al origen de las tormentas del Sol

En 2022, la sonda Solar Orbiter permitió observar con detalle unas extrañas estructuras en forma de S dentro del viento solar cuyo origen aún no estaba claro.

Un equipo internacional de científicos logró rastrear hasta la superficie del Sol unas bruscas variaciones del campo magnético que viajan con el viento solar, un hallazgo que podría mejorar la comprensión de fenómenos meteorológicos extremo informó recientemente la Agencia Espacial Europea (ESA).

En 2022, la sonda Solar Orbiter ofreció por primera vez una visión completa de unas grandes desviaciones en forma de S dentro del campo magnético del viento solar, conocidas como ‘curvas en zigzag’. Aunque se observaron con claridad, su origen seguía siendo motivo de debate.

Durante un paso reciente a través de una de estas estructuras, cuando la nave se encontraba a medio camino entre la Tierra y el Sol, los investigadores analizaron partículas poco comunes en su interior con ayuda del instrumento encargado de estudiar el viento solar. Esa medición permitió detectar rasgos químicos clave sobre su procedencia.

Origen de las desviaciones

En el estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, los científicos explican que encontraron una combinación de oxígeno y carbono cargados que solo se forma en los lazos magnéticos calientes de la superficie solar. Esta mezcla constituye una prueba sólida de un proceso llamado reconexión por intercambio, mediante el cual regiones con propiedades magnéticas distintas se conectan, se rompen y liberan plasma atrapado hacia el espacio.

Además de ese mecanismo inicial, los investigadores sugirieron otra teoría que se centra en las señales de ondas y turbulencias que actúan más adelante, una vez que la estructura ya se ha alejado del Sol. Según la científica Stephanie Yardley, de la Universidad de Northumbria (Reino Unido), a partir de ese momento son esas ondas y turbulencias las que dominan la trayectoria del fenómeno.

En conjunto, ambos procesos parecen intervenir en etapas distintas de la vida de estas estructuras magnéticas. El hallazgo podría ayudar a entender mejor cómo el Sol calienta su atmósfera, cómo acelera el viento solar y de qué manera se originan tormentas solares capaces de afectar satélites, redes y otras tecnologías en la Tierra.

(Tomado de Rusia Today)

Cubadebate