Anuncian en Cuba simposio sobre producción sostenible de alimentos

El Simposio Innovación para la Sostenibilidad de la Industria Alimentaria tendrá lugar del 3 al 5 de diciembre en La Habana, informó hoy a Prensa Latina la Máster en Ciencias Urselia Hernández López, miembro del Comité Organizador.

Esta tercera edición del evento pretende reunir a prestigiosas personalidades científicas y docentes de Cuba y otros países, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la ciencia en la producción sostenible de alimentos, acotó Hernández, directora de Ciencias del Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia.

De acuerdo con la fuente, el programa de la cita, con sede en el Hotel Meliá Habana, comprende conferencias, paneles, carteles y talleres temáticos de actualidad en el desarrollo e innovaciones en la producción de alimentos.

Las temáticas incluyen Ingeniería y tecnología de alimentos, Evaluación de alimentos, Calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos, Alimentos saludables, Alimentos para grupos vulnerables de la población, Alternativas en la producción y desarrollo de nuevos productos alimenticios y La Inteligencia Artificial para la ciencia y tecnología de los alimentos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959